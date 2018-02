Podle pivovarů z Vysočiny trápí hostinské více než EET zákaz kouření

V Česku máme nedostatek sládků. Jen nadšení nestačí Osmnáct let, rovnou od ukončení studií se Martina Ferencová věnuje pivovarnictví. Od loňského ledna je výkonnou ředitelkou Českého svazu pivovarů a sladoven. Podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Česko trápí nedostatek sládků. „Zároveň stále ještě zažíváme boom minipivovarů, které bez zkušených lidí také nemohou dlouhodobě fungovat,“ všímá si Ferencová. Trápí tuzemské pivovary ještě něco jiného než úbytek hospod kvůli elektronické evidenci tržeb?

Z pohledu trhu bychom si přáli, aby došlo k některým zmírněním a úpravám, zejména u protikuřáckého zákona. A aby si lidé ve větším počtu našli cestu do české hospody, která nejen díky regulacím, ale i změně životního stylu lidí poslední roky strádá. Má Česko dostatek sládků?

Pivovarnický obor trápí jejich nedostatek. V ČR máme nejnižší nezaměstnanost za posledních dvacet let, a tak je přirozené, že aktuálně chybí na trhu celá řada specializovaných profesí. V pivovarnictví je situace o to složitější, že zároveň stále ještě zažíváme boom minipivovarů, které bez zkušených lidí také nemohou dlouhodobě fungovat. Mnohde si již vyzkoušeli, že pouhý entuziasmus nestačí, konkurence je vysoká a zákazníci očekávají stabilní kvalitu. Jak situaci řešit?

V krátkodobém horizontu z našeho pohledu řešitelná není. Ještě nějakou dobu budeme konfrontováni s přetahováním dobrých lidí od konkurence, protože noví mladí odborníci zatím nedorostli. Ve střednědobém horizontu předpokládáme nasycení trhu z hlediska nově budovaných pivovarů, poté se mírně stabilizuje i související otázka lidských zdrojů. Zároveň už bude patrný i vliv nově otvíraných oborů, například na Střední odborné škole a středním odborném učilišti SČMSD v Žatci, kde je od tohoto školního roku možné studovat tříletý učební obor sladovník–pivovarník. Škola tak reagovala na poptávku zaměstnavatelů v regionu. Důležitou roli v tomto ohledu hrají i rekvalifikační kurzy. Co taková rekvalifikace obnáší?

Rekvalifikační kurz pivovarnické a sladovnické práce u Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského probíhá v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praxe v průběhu šesti až sedmi měsíců. Úspěšní absolventi kurzu získají kromě osvědčení o odborné způsobilosti k řemeslné živnosti pivovarnictví a sladovnictví také certifikát „Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva“. Jakým směrem jde pivovarnictví? Dá se ve „světě piva“ ještě vymýšlet něco nového?

Výrazným trendem posledních let jsou investice do moderních pivnic, což je patrné zejména ve větších městech a v blízkosti pivovarů. Zároveň roste počet tankových hospod, a to nejen v tuzemsku, ale i zahraničí. A co chutě pivařů?

Roste popularita pivních speciálů, zvyšuje se zájem o piva nefiltrovaná, svrchně kvašená nebo třeba pšeničná. Výraznou roli na trhu jinak bude podle našeho soudu hrát také design – nejen lahví, ale i sklenic. V tomto ohledu očekáváme, že s rostoucím exportem českého piva budou růst také investice do designu.