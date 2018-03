Z prázdného lihovaru, kde se pálily sezonní zbytky, bude minipivovar

„Nyní máme asi roční výstav tisíc až 1 500 hektolitrů, chceme se dostat na pět tisíc hektolitrů ročně,“ vyčíslil manažer pivovaru Jakub Tomanec.



Renovace kamenického lihovaru začala na podzim loňského roku. Investoři nechali sejmout střechu a odstranit část stropů a v budově se vybudovalo jedno nové mezipatro.

„Udělali jsme také novou střechu a během dvou měsíců budeme montovat novou technologii. Hmotu budovy včetně jejího půdorysu jsme zachovali, střechu jsme mírně změnili. Komín u budovy ponecháváme, do hlavních prostor nijak dispozičně nezasahujeme,“ popsal Tomanec.

„Hlavní nosné konstrukce budovy byly zachovalé, dům byl postavený z kvalitních cihel. Špatné byly samozřejmě okna a omítky. Děláme také nové podlahy, které byly hliněné,“ vysvětlil.

Lihovar byl vybudován po roce 1900, z roku 1917 se dochovaly doklady o jeho provozu. Zpočátku sloužil pro zpracování sezonních přebytků z produkce místních zemědělců.

Kamenické pivo se stalo hvězdou Jarní ceny českých sládků

„Fungoval hlavně přes zimu, kdy v zemědělství není moc práce. Tak to bylo až do roku 1947. Pak přešel do majetku místního JZD, které v něm zřídilo své sklady. Po roce 1989 přešel do vlastnictví kamenických podnikatelů. Od nich my koupili budovu jako dlouhodobě nevyužívanou. Byla prázdná, nebylo tam nic,“ přiblížil Tomanec.



Jihlavský radniční právovárečný pivovar nyní pro pokrytí své potřeby vaří část piva v pronajaté části pivovaru v Hladově.

„V Kamenici budeme vařit také Kamenické pivo, které se bude samozřejmě prodávat především na Kamenicku. Chceme zachovat naši tradiční různorodost pivních druhů,“ řekl Tomanec.

Pivo jihlavského radničního pivovaru je úspěšné a ceněné i odborníky. O víkendu firma získala v konkurenci 151 pivovarů za svá piva hned dvě zlaté a jednu bronzovou medaili na největším tuzemském klání minipivovarů Jarní cena českých sládků, které se koná ve Zvíkovském Podhradí. Tím se stal na této soutěži nejúspěšnějším pivovarem.

Slavnostní otevření kamenického minipivovaru se uskuteční o kamenické pouti poslední víkend v červenci.