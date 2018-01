Pivovar vyrobil Bílého Kokeše, pivo pro explzeňského fotbalistu Vaňka

Pivo Kokeš s fotbalistou Vaňkem spojila kauza bývalého hráče pokeru Vítězslava Meišnera. Toho policie vinila z distribuce drog. Od roku 2015 mu odposlouchávala telefon a zachytila i řadu jeho hovorů s Vaňkem v době, kdy záložník hrál za Viktorii Plzeň.



Fotbalista svému známému mimo jiné sděloval, že jde na diskotéku a „zkusí prášek“, který je „dobrý s kokešem“. Jindy říkal „potřebuju to pro kluky z Plzně“ nebo „když je volno, tak všichni hulí“. U soudu, kam byl předvolán jako svědek, loni vysvětloval, že „kokešem“ míní značku piva.

Vaněk, který teď hraje v ruské Ufě, v dubnu u soudu zkušenosti s drogami popřel. Některé odposlechy komentoval tak, že byl opilý nebo že „machroval“. Soud mu však neuvěřil, za výrazem „kokeš“ viděl kokain. Drogový dealer dostal šest let vězení a soud navrhl Vaňka stíhat pro křivou výpověď.

Bílý Kokeš nesmí chybět v šatně fotbalového týmu

Malý rodinný minipivovar z Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku nyní na kauzu reagoval po svém. Vydal speciální edici svého piva nazvanou Bílý Kokeš.

Fotbalista Ondřej Vaněk ještě v dresu plzeňské Viktorie. Od léta 2016 záložník hraje v ruské Ufě.

Pivo je stočené v bílé láhvi s potiskem a na první pohled je zřejmé, že se vztahuje k fotbalu i celé kauze. Pod názvem Bílý Kokeš svítí heslo „nakopne tě“. Na přední straně je navíc vyobrazena píšťalka rozhodčího, fotbalový míč a červená karta. A dole upozornění, že se obsah láhve nevdechuje, ale vychlazený pije.

Etiketa na zadní straně pak uvádí, že pro své výjimečné stimulující účinky nesmí Bílý Kokeš chybět v šatně žádného špičkového fotbalového týmu.

„Vymyslel to kamarád a na jeho objednávku jsme to dělali. Chtěli jsme to mít ke konci roku, ale výroba láhví se trochu opozdila a pivo pouštíme do světa o pár dní později,“ vysvětluje sládek a majitel pivovaru Tomáš Kopačka.

Uvnitř bílé láhve podle něho není nic výjimečného. „Je to naše normální pivo, které běžně vyrábíme. Jen ty láhve jsou odlišné,“ vysvětluje studovaný sládek.

Edice čítá 200 piv. Dostane se i na Ondřeje Vaňka?

Souvislost mezi výpovědí fotbalisty Ondřeje Vaňka u soudu, výrazem „kokeš“ a pivovarem Kokeš podle něho byla tak silná, že už od léta bylo jeho úmyslem něco podobného vytvořit. „Jak se ta hláška od soudu objevovala v médiích, bylo kolem toho týden pěkné haló. Chtěli jsme nějak reagovat,“ popsal Kopačka.

Bílého Kokeše ale vznikla jen malá série. „Udělali jsme 200 kusů, je to spíš taková sběratelská edice. Bylo to opravdu jen pro kamaráda, který to rozdává svým známým. V prodeji Bílý Kokeš není,“ říká sládek.

Zda alespoň jedna láhev skončí v Rusku u fotbalisty Ondřeje Vaňka nebo alespoň v jeho původním plzeňském působišti, Tomáš Kopačka neví. „Distribuce teprve teď začíná. Ale je to možné, hodilo by se to,“ směje se.