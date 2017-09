Nechte most růžový, žádají lidé z Luk v petici. Správa železnic to odmítá

„My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice žádáme, aby růžově natřený železniční most v Lukách nad Jihlavou zůstal růžový,“ zní celý text požadavku, pod který zatím připojilo svůj podpis zhruba 130 lidí (petice zde).

Železniční viadukt pod zámkem v Lukách nad Jihlavou je růžovou barvou natřený už téměř měsíc a půl. Ještě nyní jsou však v jeho okolí například jasně patrné stopy po tom, kam si autor nátěru postavil v noci na 3. srpna nádobu s barvou (o jeho činu zde).

„Nedělal to chvíli, muselo to dát dost práce,“ okomentoval výkon natěrače starosta městyse Viktor Wölfl.

Klobouk dolů před tím, koho natřít most napadlo, chválí lidé

Pro městečko se stal růžový most turistickou atrakcí. Jenže jeho majitel, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), pro nový nátěr příliš pochopení nemá. Okamžitě poté, co policie odhalila třiadvacetiletého mladíka, který stěnu natřel, SŽDC oznámila, že bude chtít, aby se pachatel podílel na uvedení mostu do původního stavu (podrobnosti zde).

Rozhodnutí vlastníka se pokouší signatáři petice změnit od 1. září.

„Myslím si, že je to velice nápadité, ten omšelý starý most konečně dostal svůj nový oblek. Klobouk dolů před tím, koho to napadlo. Možná to přitáhne i turisty, hlavně cyklisty,“ vysvětlila například Tereza Emingerová z Jihlavy, proč se pod petici podepsala.

„Podepisuji, protože si myslím, že natřený most v Lukách nad Jihlavou dostal nový ‚život‘, je veselejší. Líbí se mi to,“ popsala své pohnutky také Michaela Mrkvičková.

„SŽDC se o most vůbec nestará, jak tvrdí. Naopak by teď měli poděkovat. To není vandalismus, ale občanská aktivita a kreativní počin, který dělá veřejný prostor hezčí,“ zastal se mladého natěrače i Vladimír Prchal z nedalekého Jeclova.

SŽDC má už připravenou smlouvu, most má být čistý do 60 dnů

S postojem Správy železniční a dopravní cesty však tyto výzvy ani podpisy pod peticí nehnuly.

„Trváme na předchozích prohlášeních a skutečně požadujeme odstranění toho nátěru na vlastní náklady pachatele. Jsme s ním v jednání, máme pro něj připravenou smlouvu, na jejímž základě by měl uvést viadukt do původního stavu do šedesáti dnů,“ potvrdil postoj SŽDC její mluvčí Marek Iliaš.