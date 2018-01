VIDEO: Při rozměňování peněz okradl zloděj nepozorného prodavače

Zloději se v pátek večer podařilo naprosto zmást prodavače obchodu s výpočetní technikou a mobilními telefony v jihlavském nákupním centru City Park. Odnesl si odtud navíc čtyři tisíce korun.



Do obchodu muž přišel kolem půl sedmé. Měl na sobě oblečenou tmavou bundu a na hlavě šedou zimní čepici se vzorem. Chvíli v prostoru prodejny chodil a pak zamířil k pultu.

„Zaplatil za zakoupené zboží a požádal zaměstnance o rozměnění peněz. Prodavač mu vyhověl, muž ale po první směně požadoval další a záměrně rozptyloval jeho pozornost,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Když zaměstnanec obchodu odložil čtyři tisícové bankovky stranou na pult a další přepočítával, muž situace využil a peníze nepozorovaně sebral. Pak ještě chvíli pokračoval v manipulaci s bankovkami, na prodavače mluvil a z prodejny pak i s odcizenými bankovkami odešel.

„Zaměstnanec obchodu začal mít po odchodu muže pochybnosti, které následně potvrdila kontrola hotovosti v pokladně,“ dodala mluvčí. Krádež oznámil policii.

Celé jednání podezřelého zachytil kamerový systém v obchodě. „Žádáme kohokoliv, kdo muže na záznamu pozná nebo má informace, kde se dotyčný může nacházet, aby se přihlásil na tísňové lince 158,“ vzkázala Jana Kroutilová.

Policisté by rovněž uvítali jakékoliv informace o druhém muži, který do obchodu se zlodějem přišel a zůstal stát u vchodu, kde mluvil s druhou prodavačkou. I on po odchodu zloděje obchod opustil.