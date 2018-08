Prosklená budova v Brodě míří do dražby. Město má zájem jen o parkoviště

Finanční úřad sloužil v jedné z brodských dominant od devadesátých let. Opouštěl ji loni v lednu. Přestěhoval se k dalším státním institucím a úřadům do bývalého kláštera ve Štáflově ulici.

V nadsázce by se dalo říct, že finanční úřad utekl před nákladnou rekonstrukcí zchátralé budovy. Za pětačtyřicet let, co nad náměstím stojí, se do ní pořádně neinvestovalo.

„Její případná rekonstrukce by přišla nejméně na 44 milionů korun,“ sdělila začátkem loňského roku mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Typický příklad fádní socialistické architektury s prosklenými modrými deskami po celém obvodovém plášti připadl Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten pro budovu hledá nové využití.

„Dle zákona jsme ji nejprve nabídli ostatním státním institucím, žádná však neprojevila zájem. Proto plánujeme v letošním čtvrtém čtvrtletí vyhlásit transparentní veřejnou dražbu,“ uvedl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Hledá se nové využití

Prodej se bude týkat celého komplexu. Do něho vedle samotné výškové administrativní budovy patří objekt bývalého archivu a související pozemky mezi sídlem úřadu a základní uměleckou školou, které se dnes využívají jako bezplatné parkoviště. Všechny tyto nemovitosti budou nabízeny jako celek, nikoliv samostatně.

A to je trošku problém pro havlíčkobrodskou radnici. Ta má totiž právě o parkovací plochu za bývalým sídlem úřadu zájem. Ovšem o budovu samotnou už nikoliv. „Neměli bychom pro ni žádné využití,“ vysvětluje havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

Že by se ale městu hodil pozemek pro další parkoviště, potvrdil místostarosta Libor Honzárek. „Pro parkování by byl ideální. Časem by například mohl nahradit současné parkoviště ve vrchní části Smetanova náměstí,“ nastínil.

Někteří odborníci a architekti totiž plánují parkovací plochu před základní uměleckou školou v budoucnu zrušit a nahradit ji dlažbou, drobnější zástavbou a uličkami, které by připomínaly staré město a tehdejší rosmark, jež nechal komunistický režim v 70. letech minulého století strhnout.

Majetek chtějí prodat v celku

O to, aby město jen částečně zpevněnou parkovací plochu od státu za výhodnějších podmínek získalo, se radnice snaží od loňska. S největší pravděpodobností se jí to ale nepodaří. Stát na město převedl jen drobné plochy pod stávajícím chodníkem a zelení.

„Pro město už byly odděleny tři pozemky. ÚZSVM bude majetek převzatý od Generálního finančního ředitelství včetně zbylých částí pozemků prodávat jako celek. O záměru prodeje je město průběžně informováno a do dražby se samozřejmě může přihlásit,“ vzkazuje Ležatka.

Za jakou cenu se bude soubor nemovitostí ÚZSVM snažit prodat, zatím není známo. „Nejnižší podání bude vycházet ze znaleckého posudku. Veškeré informace včetně minimálního podání budou zveřejněny v době vyhlášení dražby,“ pravil mluvčí úřadu.

Dá se očekávat, že cena může činit i několik desítek milionů korun. K tomu si případný zájemce musí připočíst desítky dalších milionů na nutnou rekonstrukci. Z pláště už před několika lety začaly opadávat skleněné tabule, je proto obehnaná sítí z pletiva. A nutné investice potřebuje i uvnitř.

Podle Radka Ležatky však za poslední rok a půl, kdy byla výšková budova bez využití, víc nezchátrala. ÚZSVM celoročně a každodenně zajišťuje její kontrolu. Dvakrát do roka ji prohlíží pověřený technik a v topné sezoně je temperována.

„V červenci jsme preventivně zadali vypracování kontrolního statického posouzení stavu zajištění opláštění,“ dodal mluvčí.

Prodej však může komplikovat fakt, že budova byla stavěna jako typicky administrativní a jen těžko bude možná její přestavba. Má specifické vnitřní uspořádání, kdy středem budovy vedou výtahové šachty a schodiště a v každém patře je okolo nich ochoz s kancelářemi.

Jejímu jinému využití by se navíc radnice bránila. „Přestavba na byty či ubytovnu nepřichází v úvahu. Odporuje to územnímu plánu a nemáme zájem na vzniku dalších bytů v centru města, kde například není dostatek parkovacích míst,“ vysvětloval loni Honzárek.

Podle něho by bylo ideální, kdyby se do budovy nastěhoval opět úřad či se změnila v jakýsi office house. Jenže volných kanceláří je momentálně po městě dost. „Přesto věřím, že se dřív nebo později budovu podaří prodat. Její hlavní devízu vidím v jejím umístění přímo ve středu města,“ podotkl starosta Tecl.