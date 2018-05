Jihlava se dočká prvního P+R. Ale jen pro ty, kteří přijedou od západu

Toto záchytné parkoviště bude mít kapacitu 110 automobilů a jeho zbudování vyjde město na více než 31 milionů korun. Zakázku na jeho vybudování získala společnost PSJ.



„Lidé, kteří přijedou do Jihlavy, dostanou šanci odstavit tam auto a MHD se dopravit do města,“ popisuje hlavní myšlenku náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný.

I z tohoto důvodu vyrostou ještě v polovině srpna v těsné blízkosti pozemku, na němž parkoviště vznikne, dvě nové zastávky MHD. Ta ve směru do centra města bude zhruba na rohu hřbitova.

„A druhá bude naproti. Chodník k benzinové pumpě bude přerušen a budou tudy jednosměrně projíždět autobusy. Nebudou tedy muset projíždět frekventovanou křižovatkou,“ doplnil Výborný.

I křižovatka Žižkovy a rantířovské ulice by měla v budoucnu projít proměnou. Nynější dočasné řešení s přenosnými semafory by se mělo změnit a světelná signalizace by měla být stálá.

„Bude tam vybudován pruh, aby křižovatka byla lépe propustná. Zároveň tam bude založena odbočka na budoucí vnitřní okruh Jihlavy,“ přiblížil náměstek primátora Radek Popelka.

Parkovat se bude zdarma, aspoň prvních pět let. Pak se uvidí

Otázkou je, jak moc budou lidé přijíždějící do Jihlavy první P+R plochu využívat. Oblibu by si však mohla získat u místních obyvatel. Prvních pět let totiž bude parkování zde zdarma. Město chce čerpat na stavbu až z 85 procent evropskou dotaci. Tím pádem musí na dalších pět let zaručit takzvanou udržitelnost projektu a během této doby bude muset nechat parkoviště nezpoplatněné.

V jakém režimu bude fungovat i po této době, zatím nikdo přesně neví. Jednou z myšlenek, kterými se vedení magistrátu zabývá, je, že by v budoucnu při zaplacení parkovného získali řidiči i jízdenku na MHD.

„Trochu nám do toho ale zasahuje i kraj, který připravuje systém veřejné dopravy Vysočiny. Proto se s ním musíme domluvit na podrobnostech řešení situace. Teprve tehdy budeme moci mluvit o tom, že jde o parkoviště Park and Ride. V současné chvíli je to spíše řešení dopravní situace kolem hřbitova,“ pronesl primátor Rudolf Chloupek.

Jinde nemá Jihlava pozemky, uvažuje už jen o severu od Brodu

Každopádně záchytné parkoviště u hřbitova bude na dlouhou dobu poslední, které Jihlava vybuduje. Pro jiná na dalších okrajích města totiž nemá potřebné pozemky.

„Od jihu je to špatné, protože tam už mají rozparcelované pozemky privátní firmy. Od východu, od Helenína, asi taky těžko něco najdeme,“ krčí rameny Výborný.

Jedinou reálnou šanci tak má P+R plocha v severní části Jihlavy, při příjezdové silnici od Havlíčkova Brodu. Vedení města zde totiž jedná o výkupu pozemků od Českých drah. Ve stejné lokalitě by ale mohlo do budoucna vzniknout odstavné parkoviště pro nákladní automobilovou dopravu.

„Jeden z avizovaných záměrů je, že tam společnost Kronospan vybuduje odstavné parkoviště pro kamiony. Částečně pro svoji potřebu a částečně pro potřebu města a průmyslové zóny. Mělo by to navazovat i na úmysl nějakého soukromého investora,“ pronesl náměstek primátora Jaromír Kalina.