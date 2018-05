Parkoviště u pivovaru koupil podnikatel, Jihlava za něj platit nechtěla

42:32. Tak hlasovali lidé z Mahlerovy ulice V Mahlerově ulici bývají stání pro auta dost obsazená. Město udělalo anketu mezi obyvateli Mahlerovy ulice, zda stojí o rozšíření rezidentní parkovací zóny, nebo jsou proti. Z 230 rozdaných lístků se jich na radnici vrátilo 81, z toho sedm neplatných. „Lehká většina hlasů byla pro zavedení zóny,“ sdělil mluvčí magistrátu Radek Tulis. Poměr byl 42:32. Se zjištěnými informacemi budou radní dál pracovat. „Zpočátku byli občané z rezidentních zón trošku naštvaní, ale teďka cítíme, že je o to větší a větší zájem. Protože lidé mají větší jistotu parkování večer, když přijedou z práce. Že tam nikoho jiného nenajdou,“ pravil náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD). „Je na zastupitelstvu, zda například i Štefánikovo náměstí včetně Malátovy ulice zařadit do rezidentní zóny. A třeba ještě i ulici U Hliniště,“ řekl Výborný. Problémy s parkováním jsou kromě širšího centra města také na řadě sídlišť. „Pokud bude Jihlava mít záchytná parkoviště P+R, tak může radikálně sáhnout k zavádění zón, rozšířit je. To ale musí jít ruku v ruce,“ poukázal lidovec Petr Piáček, člen dopravních komisí na radnici i krajském úřadě. Větší parkoviště se 110 stáními město letos vybuduje u ústředního hřbitova. Další by mělo být u budoucího moderního dopravního terminálu Jihlava-město. Podle Piáčka mají rezidentní zóny svá pozitiva i negativa pro občany. „Zpoplatnění u prvního vozu není zas až takový problém, ale když máte dvě nebo tři auta, tak se poplatek zvedá,“ upozornil. Opoziční zastupitel Stanislav Doležal (KSČM) není příznivcem zón. A má pro to i tento důvod: „Že se prodává nepoměrně větší počet parkovacích karet, než je k dispozici stání. Nejsem sice právník, ale myslím, že je to hodně na hraně. Vlastně se tak jedná o loterii.“