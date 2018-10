Po zásahu památkářů bude obnovený park v Třebíči bez fontány a altánů

11:41 , aktualizováno 11:41

Letos je to deset let, co třebíčská radnice získala od kraje do svého vlastnictví zámecký park nad bazilikou. A až nyní míří složité diskuse o jeho obnově ke konci. Už je jisté, že tam nevznikne původně zamýšlená kavárna. Rekonstrukce parku včetně podzámecké nivy se chystá ve střízlivějším tónu.