Nizozemci z kempu u Počátek dluží miliony. Přesto znovu otevřeli

„Máme s nimi už několik let problém. Stále nám dluží asi sedmdesát tisíc na poplatcích. Dluží i dalším subjektům, a daleko více než nám. Podnikání jim ale zatím nikdo nezakázal,“ říká starosta Počátek Karel Štefl.

Kemp hodně využívají turisté právě z Nizozemí, podle místních obyvatel už ale ne tolik jako dříve. Provozovatelé areálu svoje problémy nezastírají.

„Finanční situace je několik let složitá. V rámci rekonstrukce kempu byly vynaloženy vysoké náklady, které se následně nedařilo hradit z běžného provozu, a společnost se tak zadlužila. Seznam dlužníků je však téměř neměnný již několik let, nevznikají nové dluhy, pouze přetrvávají dosud nevyřešené staré závazky. Toto je i případ Města Počátky,“ popsala právní zástupkyně provozovatele kempu Eva Decroix.

Provozovatelé věří, že pomůže investor

Řešení by měl podle ní přinést zahraniční investor, s nímž se Nizozemci domlouvají již několik let. A doufají, že toto jednání již letos směřuje ke zdárnému vyústění.

„Klient rozhodně neztrácí naději. V očekávání, jak dopadnou právní a obchodní jednání, usilovně pracuje na každoroční údržbě areálu kempu. Připravuje jej na začátek letní turistické sezony,“ doplnila Eva Decroix.

Na začátek srpna je ale nařízena dražba na prodej pozemků majitelů kempu. „Je to za účelem uspokojení závazků jednoho z věřitelů. Uvidíme, co se s tím dá dělat,“ shrnula právní zástupkyně.

Vedení počátecké radnice už dostalo nabídky na odkoupení své pohledávky. Nakonec je ale odmítlo. Starosta Štefl má s majiteli kempu zkušenosti, že se snaží část dluhu splatit. Nemají ale zatím dost peněz na to, aby všechny své závazky vyrovnali. Karel Štefl si také pamatuje dobu, kdy býval o „nizozemský“ kemp opravdu velký zájem. A to především v letní sezoně už od konce června do začátku září.

„Bývalo to narvané. Někdy jste ani ve městě nedostal základní potraviny v obchodě, když jste přišel o něco později. Už to ale nebývá tak plné. Zájem Nizozemců i dalších cizinců upadá,“ odhaduje starosta.

Valcha místo Volmance

Kemp kdysi patřil Agrostroji Pelhřimov, později se v něm vystřídalo několik majitelů. Ti zatím poslední z Nizozemí ho zmodernizovali, postavili nové chatky i bazén.

Podle starosty by bylo řešení, kdyby zadlužený kemp koupil nový majitel, který má v České republice síť podobných areálů.

Park Fontána je oplocený. Někteří místní obyvatelé proto v souvislosti s finančními problémy vlastníků doufají, že by se mohl volněji zpřístupnit rybník Volmanec. Tomu ale zatím nic nenasvědčuje.

Ke koupání nyní místní využívají sousední jezero Valcha. Je odbahněné a slouží jako přírodní městské koupaliště s udržovanou pláží. Jsou tam k dispozici toalety, sprcha i místa k převlékání.