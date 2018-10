Pobořená památka je už rok ve stejném stavu, majitel se k nápravě nemá

„Snesení, roztřídění a dokumentaci demolovaného materiálu ze zastropení přízemí předmětné budovy a jeho vhodné uložení pro další použití s ochranou před povětrnostními vlivy na pozemku za domem vně hradby. A uvedení gotické hradební zdi do původního stavu,“ vyjmenovala, co všechno ministerstvo kultury prostřednictvím brodského městského úřadu po majiteli domu požaduje, jeho mluvčí Simona Cigánková.

Ministerstvo návrh předneslo už v červenci. Protože majitel domu se stále k nápravě nemá, svůj požadavek zopakovalo na konci září. Jenže zatím bez úspěchu.



„Tyto právní kroky dosud nenašly svůj jednoznačný odraz na fyzickém stavu dané kulturní památky. Orgány památkové péče zde naráží na bariéru v podobě obecné vymahatelnosti práva,“ podotkla Cigánková.

Jak z vyjádření ministerstva vyplývá, vlastník se k nápravě během celého roku neměl.

Ať řeknou, jak to mám udělat, brání se majitel domu

„Už to mohlo být dávno hotové. Během uplynulého roku jsem předložil několik posudků, návrhů, postupů. Ale nikdo, žádný úřad, mi nikdy neřekl, jak to mám udělat. Dokud to nebude zcela právně ošetřené, nehrábnu do toho. Nechci, aby zas bylo mé jméno někde vláčeno,“ vzkazuje Karel Přibyl, známý havlíčkobrodský gynekolog a bývalý ředitel zdejší nemocnice.

Dům číslo popisné 205 v Kozí ulici, těsně sousedící s jeho lékařským střediskem a lékárnou, koupil loni zkraje roku. Památkově chráněná budova nebyla v dobrém stavu a on ji chtěl opravit. V plánu měl vybudovat v přízemí provozovnu a v patře nad ní byt. Zároveň žádal o sejmutí statusu kulturní památky.

Těsně předtím, než na podzim obdržel od ministerstva negativní stanovisko, se pustil do stavebních prací. Přitom se však propadl krov střechy a statik nařídil stržení domu. Ačkoliv k tomu neměl žádné jiné oficiální povolení, nechal Přibyl dům zdemolovat. S tím zbořil i zhruba deset metrů historických středověkých hradeb, k nimž byl dům „přilepen“.

Památkový úřad pak zahájenou demolici zastavil, ovšem objekt už byl nevratně zničený. Ministerstvo kultury bralo zásah majitele jako zásadní porušení zákona o památkové péči a podalo trestní oznámení.

Policie poboření památky vyšetřovala jako podezření z trestného činu zneužívání vlastnictví. Přibylovi by hrozily až dva roky vězení. Jenže vyšetřování bylo velice rychle ukončeno. Trestný čin se podle kriminalistů nestal. „Věc byla odevzdána k projednání přestupku podle zákona o státní památkové péči,“ vzkázala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Jak správní řízení dopadla, úřad tají. Jsou neveřejná, vysvětluje

Případem se zabýval brodský stavební úřad i oddělení ochrany památkové péče. Podle informací iDNES.cz Přibylovi vyměřily pokuty v celkové výši několika desítek tisíc korun.

Dům č. p. 205 v Kozí ulici Dům s číslem popisným 205 v Kozí ulici v Havlíčkově Brodě představoval barokní jednopatrový řadový šířkový domek městské chudiny.

Stál v sousedství hradební zdi, k níž byl doslova přilepen.

Podle památkářů představoval zajímavý doklad konzervativnosti držení starých parcel.

Středověká komunikace z roku 1310 je analogická se Zlatou uličkou v Praze.

Dům číslo 205 byl památkově chráněn od 3. května 1953.



„Správní řízení jsou neveřejná. Údaje, které se jich týkají, úřad obecně nesděluje,“ vyhnuli se odpovědím vedoucí stavebního úřadu Zdeněk Paukeje i Josef Beneš, šéf odboru rozvoje města, pod nějž památková péče patří. A komentovat to nechtěl ani sám Přibyl.

I když se toho po úřední linii během roku od poboření památkově chráněného domu stalo dost, na místě samotném se nic nezměnilo. Z Kozí ulice stále trosky budovy zakrývají vysoké dřevotřískové desky. Od gymnázia jsou pod stromem vidět narovnané kameny, vedle nich je obrovská díra ve středověkých městských hradbách a za nimi jsou pod modrou plachtou sutiny domu.

„Úřady žádaly, abych vrátil dům do původního stavu. Jenže nikdo neřekl, jak by ten původní stav měl vypadat. Jako ve středověku? Nebo jako v roce 1970? Nebo jako loni? Vždyť ta budova byla ruina, o kterou se nikdo nestaral, a já jí chtěl vrátit historickou podobu,“ poznamenal Karel Přibyl.

Kozí ulice se nachází zhruba 200 metrů nad hlavním havlíčkobrodským náměstím. Ve středověku to byla nejsevernější ulička tehdejšího města, domy tam jsou dodnes přilepené k původním hradbám. V ulici bylo původně šest památkově chráněných chudinských domů. Kvůli zásahům majitelů ale v polistopadové éře zmizel už třetí z nich.