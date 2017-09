Doma bude ouvej. Pálenice na Třebíčsku nemají práci, ovoce ničí sucho

„Je to jednoznačně katastrofální sezona. Pětadvacet let jsem nic horšího nezažil,“ říká Josef Růžička, majitel pálenice v Nových Syrovicích.



Velká část palíren ovoce ještě ani nezahájila sezonu. Destilační přístroje tak mnohde nevydaly ani kapku pálenky.

„Rád bych začal pálit, ale není co. Normální výrobní kampaň začíná koncem července. Teď je polovina září a já jsem kotle ještě nespustil,“ líčí Martin Čech, majitel Pěstitelské pálenice ve Starči na Třebíčsku.

„Navíc, kdybych začal pálit, tak mám ze zákona jenom osm dní na nečinnost. Pak bych musel znovu zavolat celníky a nechat destilační zařízení zaplombovat. Čekám se zahájením kampaně, abych mohl pálit alespoň tři až čtyři dny v týdnu,“ dodává.

To Josef Růžička plánuje, že pálenici teď na dva měsíce uzavře. „Možná se bude pálit ještě trochu v prosinci, ale bude toho málo.“

Pro velkou část majitelů palíren je tento byznys hlavním zdrojem obživy. „Doma bude ouvej, ale nějak to přečkáme. Nemám naštěstí žádné hypotéky či půjčky, které bych musel pravidelně splácet,“ dodává Martin Čech.

Jak říká, má výhodu v tom, že jeho podnik přijímá celé ovoce a sám si zpracovává kvasy. „Něco mi tady už kvasí, ale celkově to bude trápení,“ přiznává Čech.

Třešně letos nebyly, meruněk minimum a švestek pomálu

Příčinou toho všeho je podle majitelů pálenic letošní velmi malá úroda ovoce. „Třešně letos nebyly vůbec, meruněk minimum. Nejsou švestky, jablek pomálu a hrušky také skoro vůbec nejsou,“ vypočítává Martin Čech.

Za neúrodu mohou jarní mrazy ruku v ruce se suchem. „Od toho, že málo prší, se vše odvíjí. I to, že na jaře všechno pomrzne. Stromy nemají žádnou vodu, chybí jim obranyschopnost a pak jsou snadno náchylné k nemocem,“ vysvětluje Josef Růžička.

V jiných koutech kraje je to s úrodou o něco veselejší. „Když jedete autem přes Vysočinu, na Třebíčsku skoro nenarazíte na strom obsypaný ovocem. Ale třeba na Pacovsku nebo u Telče je to už lepší,“ připomíná Jaroslav Jonáš z pálenice ve Výčapech. Potvrzuje to i jeho kolega Vladimír Filip ze Smrčné u Jihlavy. Tam zahájili sezonu 12. srpna.

„Sezona bude slabší, ale zas tak špatná také nebude. Jako první jsme pálili meruňky, zapomenuté kvasy, teď začínají lidé navážet jablka, blumy i první rané švestky. Největší frmol máme v pálenici ale až od prosince do března,“ připomíná.

Že bude letošní sezona pálenek slabší, potvrzuje i Pavel Vaněk z pěstitelské palírny v Pacově, kde zahájili sezonu.

„Předchozí dvě sezony byly velmi dobré, takže si lidé udělali doma zásoby destilátů na horší časy. To je teď nenutí shánět ovoce. I páleničáři si musí někdy odpočinout,“ snaží se najít na situaci nějaké pozitivum.

V minulé kampani vyrobily pálenice v kraji přes 237 tisíc litrů stoprocentního alkoholu. O rok dříve to bylo zhruba o 19 tisíc litrů méně.

Produkty palíren na Vysočině jsou kvalitou či chutí na špici v celé republice. Z koštů a soutěží si vozí řadu ocenění.