Nejmodernější závod otevřel, v Bystřici bude vyrábět brzdové systémy

Pouhých patnáct měsíců stačilo nadnárodní společnosti Cooper-Standard k tomu, aby v bystřické průmyslové zóně vybudovala nový závod na výrobu brzdových a palivových systémů do automobilů.



Ve čtvrtek odpoledne se továrna, jejíž vedení už najalo prvních 150 zaměstnanců a ve druhé etapě počítá s 300 dalšími pracovníky, slavnostně otevřela.

Management Cooperu se chlubí celosvětově nejmodernějším závodem svého druhu. „Hala o rozloze 9 000 metrů čtverečních bude produkovat brzdové a palivové vedení pro přední světové automobilky. Většina výroby je již vybavená technologií, zbylé nainstalují během několika týdnů,“ uvedl ředitel CooperStandard Česká republika Jan Barák. Celá výroba začne do konce letošního října, zároveň se už připravuje stavba druhé haly.

Bystřický závod se zaměří na kovové materiály

Prvních padesát pracovníků připravuje rozjezd výroby, zbylá stovka se školí v sesterském žďárském závodě, kde pracuje tisíc lidí. Cooper-Standard, který ve světě zaměstnává přes 30 tisíc lidí, začal ve Žďáře vyrábět už před osmnácti lety, původně pod názvem Siebe Controls. Měl sice velký zájem růst ve Žďáře, ale tamní radnice nebyla na jeho expanzi připravená.

Jediný velký rozdíl mezi oběma závody je v tom, že Bystřice se zaměří na kovové materiály, zatímco Žďár vyrábí z plastů.

Ještě víc než celosvětové vedení Cooperu při otevření zářil nadšením bystřický starosta Karel Pačiska. Město, které se v poslední dekádě obávalo toho, co s pracovním trhem udělá uzavření uranových dolů v nedaleké Dolní Rožínce, má rázem po starostech.

„Je to přesně dva roky, co jsem přivezl pana ředitele Baráka i pana premiéra s hejtmanem na řepkové pole. Když Cooper-Standard přišel se svým záměrem, měl jsem smíšené pocity, jestli to nejsou jenom řeči. Ale za rok se poklepával základní kámen a teď se otevírá provoz. To je úspěch,“ ocenil Pačiska.

O pozemky Cooperu měly zájem i jiné firmy, všechny vycouvaly

Cooper-Standard obsadil stejné pozemky, jaké před lety získal - a pak je zase bez fanfár prodával zpátky - finský Hartwall. Ještě nedávno se mluvilo o zájmu výrobce zdravotnické techniky Dahlhausen, před třemi lety Bystřičtí v referendu odmítli příchod firmy UJP, která zde chtěla vyrábět jaderné palivo a nabízela vysoce kvalifikovaná místa pro 250 lidí.

A zdá se, že se brzy zaplní celá průmyslová zóna, do jejíž přípravy vláda investovala 17 milionů korun a město další tři miliony ze svého rozpočtu. Radnice však vydělá na prodeji pozemků.

„Už se přihlásili další investoři, se třemi máme podepsáno, zbývá jeden kus pozemku, který do Vánoc prodáme také,“ doplnil starosta Pačiska. Přestěhuje se sem bystřická firma Adoz, která distribuuje strojní součásti, sklad zde chce postavit obchodní společnost Fonetip.