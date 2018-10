V Brodě odhalí kontroverzní pomník. Kritikům připomíná větrnou zábranu

Znovu po sto letech půjde k řece průvod s bustou císaře Vedle oficiálních pietních aktů, které chystá radnice, si výročí vzniku Československa ve velkém připomene zejména havlíčkobrodské Muzeum Vysočiny. To na 28. října připravilo rekonstrukci událostí, jak to před sto lety ve městě vypadalo.

„Vycházíme z historických skutečností, skutečných událostí i třeba fotografií a vzpomínkových článků,“ prozradil ředitel muzea Michal Kamp. Muzeum tím chce ukázat, že i tehdejší Německý Brod v říjnu roku 1918 žil revolucí. „Ale něco vynecháme. Třeba takové pálení rakouských vlajek nebo svrhávání busty císaře do řeky. Ona se tu tenkrát děla docela i zvěrstva,“ podotkl Kamp. Slavnost na náměstí začne v neděli ve 14 hodin. Nejprve starosta Eduard Šubrt z balkonu nové radnice vyhlásí samostatné Československo. „Byl to v tu dobu zároveň poměrně vysoce postavený politik, který měl nejnovější zprávy. Občany Brodu s vývojem seznámil hned 28. října 1918 večer,“ říká Kamp. Po obecné veselici a strhávání praporů habsburského mocnářství vyjde z Horní ulice průvod s bustou císaře. Podle dobových záznamů se takový studentský průvod opravdu uskutečnil 29. října 1918, plastiku pak lidé svrhli do Sázavy. Busta císaře byla původně umístěna v takzvané barákové kolonii, což je přibližně místo dnešní psychiatrické léčebny. „Vedle orlic na úřadech a veřejných budovách byla právě tato busta symbolem monarchie v Brodě,“ poznamenal ředitel muzea. V podvečer muzeum pořádá v sále Staré radnice besedu a po setmění v 19 hodin vyrazí od pomníku Karla Havlíčka Borovského v parku lampionový průvod. I ten podle archivních záznamů procházel městem na znamení oslavy samostatného státu a sbratření zdejšího obyvatelstva.