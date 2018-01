Jihlava opraví silnici na Pístov. Kvůli sporům však vynechá kanalizaci

Jihlavský tankodrom. Takovou přezdívku má už nějakou dobu silnice, která vede jihlavskou Telečskou ulicí a pokračuje dál za město do Pístova. Po zvlněném povrchu, který je navíc místy tvořený dlažbou z „kočičích hlav“, se nejezdí zrovna nejlépe. V některých pasážích navíc stojí po stranách zaparkovaná auta, a protijedoucí vozidla se tak jen těžko vyhýbají.



Náprava přijde až letos. „Pokud to na začátku února schválí zastupitelstvo, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele,“ potvrdil náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný (ČSSD).

Celkové náklady se momentálně odhadují na necelých 37 milionů korun. Většinu z nich by měl uhradit Kraj Vysočina, který je majitelem komunikace. Zhruba 25 milionů má stát samotná oprava Telečské ulice.

„Během léta a podzimu by tak mělo dojít k výměně historicky položeného kamenného podkladu Telečské ulice za asfaltový koberec,“ uvedla Hana Strnadová z krajského odboru dopravy. Dalších devět milionů podle Výborného spolkne průtah samotným Pístovem.



Po dokončení opravy přejde silnice plně do majetku města

Podíl města na celé akci dosáhne částky 2,5 milionu korun. Za ně se vybudují dvě nové bezbariérové zastávky, chodníky a místa pro parkování. Jakmile bude celé dílo hotové, jsou Jihlava s krajem domluveni, že silnice přejde plně do majetku města.

„Kraj chtěl původně tuto spojku do Popic zrušit, protože všechny obce jsou tam přístupné z jiných komunikací. My jsme argumentovali tím, že při případné havárii v kosteleckém kopci je tato silnice důležitá. Nakonec jsme se dohodli, že ji převezmeme za předpokladu, že kraj komunikaci opraví,“ popsal vývoj záležitosti primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Původně se však počítalo s tím, že se při rekonstrukci silnice zároveň opraví i vodohospodářská infrastruktura, která je zde pod zemí uložená. To se ovšem nestane. Město totiž nebylo schopné najít společnou řeč se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). S tím se dlouhodobě pře o majetek, obě strany totiž tvrdí, že trubky v podzemí patří zrovna jí.

„Kanalizace se dělat nebude. Se SVAK jsme se nedohodli. Zase bychom si rok vyměňovali různé nóty a další věci. Proto jsme od toho ustoupili a uděláme to bez vodohospodářské infrastruktury,“ pronesl Výborný.

Kanalizace je šest metrů pod zemí. Není poškozená, tvrdí město

Podle něj padá vina na stranu svazku, který neustále měnil své podmínky a požadavky. A situace pro lidi, kteří v ulici žijí, prý už začala být kvůli zdlouhavým vyjednáváním neúnosná.

Předseda SVAK Roman Fabeš se do rozepří přes média nechtěl příliš pouštět. „Je to rozhodnutí Jihlavy, já ho akceptuji. My jsme nabízeli dohodu, kdy bychom opravili hlavní řady a město přípojky k domům. Tato nabídka nebyla akceptovaná a víc k tomu není co říct,“ pronesl Fabeš.

Vedení města však ubezpečuje lidi v dotčené lokalitě, že rozhodnutí momentálně neopravovat vodohospodářskou infrastrukturu není fatální záležitostí.

„Kanalizace je uložená v hloubce zhruba šesti metrů, proto předpokládáme, že není poškozená. Pokud by se tam našla nějaká havárie během stavby, tak by se do toho muselo sáhnout. Ale to by šlo za provozovatelem. Vodovod jde v chodníku, v zelených plochách, ten se dá vyměnit snáze kdykoliv později,“ uvedl náměstek primátora Radek Popelka (ANO).