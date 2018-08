Vitásková se u soudu bránila nařčení z účelového zaměstnání Vesecké

Podle spisu však Vesecká neměla požadovanou praxi, aby funkci mohla zastávat. A úřadu tak vznikla škoda přesahující částku jednoho milionu korun. Jde o mzdu včetně odvodů, kterou Vesecká za svou sedmiměsíční práci pro ERÚ vyinkasovala. Dalších 788 tisíc pak získala na odměnách k platu. Vitáskové za to hrozí až deset let vězení.

„Vesecká nesplňuje ani částečně zákonnou podmínku nejméně sedmileté praxe v oboru energetiky, z toho 3 roky ve vedoucí funkci,“ pronesl žalobce Kamil Špelda.

Někdejší předsedkyně ERÚ však jakoukoliv vinu odmítá, tvrdí, že úřad vždy řídila v souladu se zákonem, a celou záležitost označuje za vykonstruovanou.

„Odmítám, že funkce místopředsedkyně byla vytvořená účelově. Domnívám se, že zdejší soud není ani oprávněn tento případ projednávat,“ pronesla Vitásková.

Na úřadu podle ní funkce, do níž Vesecká nastoupila, existovala do roku 2012. S nástupem někdejší nejvyšší státní žalobkyně byla pouze obnovena. Veseckou prý oslovila v situaci, kdy se úřad začal potýkat s narůstající agendou správních a trestních řízení. Do vedení právního odboru ERÚ proto hledala zkušeného právníka.

„Na ERÚ nebyl žádný právník, který by tuto sekci mohl vést,“ uvedla.

„Na našem právním oddělení tehdy pracovali mladí lidé, kteří byli těsně po škole,“ potvrdil i Otto Gold, tehdejší 1. místopředseda ERÚ.

„Po dlouhém hledání jsem proto oslovila doktorku Veseckou a nabídla jí pozici místopředsedkyně úřadu pro právní věci. Snoubilo se tam jak správní řízení, tak trestní. A to v takovém rozsahu, že jsme museli mít specialistu na trestní věci. A výkon funkce nejvyšší státní zástupkyně považuji za nejvyšší možnou právní kvalifikaci, kterou ERÚ potřeboval,“ hájí svůj krok Vitásková.

Líčení bude pokračovat v listopadu

Tehdy platný zákon však vysloveně požadoval pro funkci místopředsedy praxi v oboru energetiky. Podle Vitáskové však zákonodárce přesně nespecifikoval, co si pod tímto pojmem představuje. „Je to tak široké, že si pod tím lze představit mnoho praxí a pozic. A v této souvislosti bývalá státní zástupkyně podle mého právního názoru tento požadavek splňovala.“

U soudu vypovídala mimo jiných také Marie Benešová, předchůdkyně Renáty Vesecké na pozici nejvyšší státní žalobkyně. Ta měla osvětlit, co přesně osoba v této funkci vykonává. „A s energetikou jsem se za celou svou éru na nejvyšším státním zastupitelství nesetkala,“ pronesla Benešová. Ve funkci byla v letech 1999 – 2005.

Líčení s Alenou Vitáskovou bude pokračovat v polovině listopadu. Soudce Zdeněk Chalupa chce vyslechnout další svědky, kteří se ze srpnového jednání omluvili.