Skládky se brzy zavřou, jejich roli převezme devět překladišť odpadu

Než odpad odvážet, výhodnější by bylo spálit ho v kraji Na skládky v Kraji Vysočina se nyní ukládá přibližně 114 tisíc tun odpadu ročně.

„Energeticky se odpad využívá jen v malé míře. Ten podíl je do pěti procent,“ vyjadřuje se ředitel Energetické agentury Vysočiny Zbyněk Bouda k transportům odpadků do brněnské spalovny. Také strategie regionu pro příští desetiletí je chystána tak, že se odsud bude smetí vyvážet do jiných krajů. Nabízí se přitom stále otázka, zda by přece jen neměla být jedna ze spaloven také na Vysočině. „Pokud by se našel investor, byla by to výborná varianta, využívat teplo a elektrickou energii v regionu. Nejlepší by bylo mít několik menších zařízení na energetické využití odpadu než jedno velké,“ odpověděl na dotaz MF DNES Pavel Gregor z třebíčské firmy ESKO-T. „Samozřejmě že ideální stav by byl, kdyby bylo postaveno zařízení na energetické využití odpadu přímo v Jihlavě, a to nejen z pohledu ekonomické výhodnosti. Odpadla by dálková přeprava, ale nejdůležitější je nezávislost na jiném vzdáleném subjektu a jeho cenových podmínkách,“ poznamenal mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Vznik integrovaného systému nakládání s odpady koordinuje Sdružení obcí Vysočiny.Jeho tajemnice Zdeňka Škarková zmínila polskou praxi: „Oni staví v tomto programovacím období EU (do roku 2020) v každé spádové oblasti jednu spalovnu. Koordinuje to stát.“ V České republice jsou zatím čtyři spalovny odpadu - v Praze, Brně, Liberci a Plzni. Výstavbu zvažují v Mělníku a Chebu.