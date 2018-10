Statek nabízí odměnu za dopadení pachatelů mačetového útoku na dobytek

„Ten skutek je naprosto mimo lidské chápání. Chceme, aby policie případ řádně vyšetřila a pachatele našla. Odměnu nabízíme i kvůli tomu, aby případ někde nezapadl a byl pořád na očích,“ uvedl jednatel statku Petr Kubát.

Odměnu ve výši padesát tisíc korun nabízí každému, kdo policii poskytne informace, které povedou k odhalení pachatele či pachatelů. Své podněty by lidé měli volat přímo na policii na tísňovou linku 158, případně na mobilní číslo 727 914 235.

Statek Doubravka vypsal odměnu před několika dny, zhruba měsíc po útocích. „Chtěli jsme to udělat hned, ale policie nás žádala, abychom to ještě pozdrželi. Nicméně zda mají nějakou stopu, nevíme. Neinformují nás,“ dodal Kubát.

Že by byl ve vyšetřování případu nějaký pokrok, policie nesdělila. „Případ je v současné době stále ve fázi prověřování a po pachateli nadále pátráme,“ prozradila bez dalších podrobností policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Nekomentovala ani to, jak se policie na vypsání odměny dívá a zda už případný tip někam vyšetřovatele nasměroval.

„V případě nabídnutí nějaké finanční částky za dopadení pachatele, je toto svobodným rozhodnutím konkrétní osoby či osob. Policisté pracují s veškerými informacemi, které v rámci prověřování získají,“ odpověděla.

Pachatel způsobil zvířatům velmi hluboké rány až na kost

Tři kusy dobytka neznámý pachatel poranil postupně v době od 31. srpna do 3. září. Ostrým předmětem, nejspíš mačetou, sekl jednu jalovici do nohy, druhou do oblasti kyčle. Způsobil jim velmi hluboké rány až na kost.

Zvířata musela být utracena. „Nebyla jiná možnost,“ konstatoval Kubát.

„Než k tomu došlo, zvířata musela hodiny trpět ve velkých bolestech. Takový případ nepamatuji za celých 25 let práce na statku. Zcela zbytečně musela být utracena dvě chovná a navíc březí zvířata,“ popisovala po prvních dvou případech Radka Hrudková, která se o zvířata na farmě stará.

Třetím zraněným byl mladý býček. Na něho kdosi zaútočil stejným způsobem jen o pár dní později. Také on musel na nucenou porážku.