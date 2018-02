Humpolec bez elektřiny, Polná s železnicí. Obce Vysočiny mají jmenovce

V Humpolci ještě nemají elektřinu, obec Pelhřimovy je opuštěná a do Polné stále jezdí vlaky. To, co už v některých městech na Vysočině není možné, je u jejich jmenovců v jiných částech republiky každodenní realita. Svého jmenovce má celá řada města a obcí Vysočiny.