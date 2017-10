V Novém Veselí roste naděje na obchvat, stavět by se mohlo už za rok

Nové Veselí i Budeč (dvě sousední obce na krajské silnici II/353 mezi Žďárem nad Sázavou a Jihlavou, pozn. red.) mají šanci, že se obchvat začne stavět už na konci příštího roku.



„Tlačíme to krůček po krůčku. Na našem katastru máme pozemky pod smlouvami. Stavět by se mohlo na podzim příštího roku, nebo na jaře 2019, když to všechno dobře půjde,“ nabízí optimistickou verzi starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek. „Doposud jsme přípravy financovali my, teď už do toho vstupuje kraj,“ dodává starosta.

Dobré zprávy zní i z Budče. „V našem katastru máme většinu pozemků pod smlouvami o smlouvách budoucích s krajem. Se dvěma majiteli ještě řešíme směnu pozemků. Je to v řízení, majitelé jsou ochotní ke směně, musíme to ještě zúřadovat,“ reagoval starosta Budče Jiří Chalupa.

Zároveň odmítá spekulace, že by se jednání o pozemcích zadrhla. Pokud se podaří vše dotáhnout, bude „míček“ zase na straně Kraje Vysočina. Krajský úřad si vede obchvat Nového Veselí a Budče mezi prioritními stavbami.

Centrem Nového Veselí projede denně přes sedm tisíc aut

Městysem, který proslavil chalupář Miloš Zeman (jak se přimlouval za obchvat, čtěte zde), špičková házená a výroba igráčka, podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 projede v pracovní dny 7 359 aut denně, o víkendu jezdí v úseku mezi Žďárem a odbočkou na Březí 5 376 motorových vozidel. To by se díky investici přes 200 milionů korun mělo změnit.

Jak je daleko s přípravou kraj? „Máme pravomocné územní rozhodnutí, máme vysoutěženého zhotovitele dokumentace ke stavebnímu povolení a zadávací dokumentaci,“ říká radní Vysočiny pro dopravu Jan Hyliš a dodává: „Jsme na dobré cestě, obchvat Nového Veselí je jedna z nejvíc připravených věcí v kraji. To je velké plus, hodně se to pohnulo.“

Celkově má plánovaný obchvat měřit přes pět kilometrů. Nové Veselí a Budeč obkrouží po východní straně. Ve směru od Jihlavy uhne u Lanžovského rybníka, půjde kolem hřbitova, čistírny odpadních vod a na stávající silnici II/353 se napojí u lesa za Budčí na rovném úseku u Radonína.

Pletařky už jsou za polovinou potřebné vzdálenosti

Zatímco úřady obchvat teprve připravují, ženy z Nového Veselí už jsou se svým cílem - uplést šálu stejně dlouhou jako obchvat - dávno za půlkou. „Odevzdáno je přes 3 346 metrů šály a další rozpletené metry mají ženy doma,“ říká iniciátorka akce Jitka Kalasová.

„Je nás kolem třiceti, nejen z Nového Veselí, ale i odjinud. Někdo upletl třeba padesát metrů a skončil, někdo pokračuje dál. Nikoho nenutíme, je to dobrovolné,“ vysvětluje Kalasová. Smotaná klubka zatím skladují v malé místnosti v hasičské zbrojnici.

Rekordmankou je zatím Jaroslava Švomová, která již upletla neuvěřitelných 680 metrů, Marie Pelikánová uštrikovala více než 300 metrů.

Šálu položí až na novou dostavěnou silnici, v blátě neskončí

„Už máme problém s nedostatkem materiálu, často rozplétáme staré svetry, aby bylo z čeho plést. Pokud by nám chtěl někdo přispět, může klidně přinést starý svetr, my si s ním poradíme,“ poznamenala organizátorka akce.

Při otevření obchvatu by pak ženy chtěly šálu položit na nový povrch. „Původně jsme chtěli tou šálou vytyčit plánovanou trasu, aby kraj začal něco dělat. Když jsem viděla, jak je úplet hezký, řekli jsme si, že ji nemůžeme dát jen tak do bláta, ale že ji položíme až na novou silnici,“ vysvětlila Kalasová.



Podle radního Jana Hyliše by se mohli v příštích letech dočkat obchvatů i další obyvatelé Vysočiny. „Hodně daleko jsme s Jihlavou, poměrně daleko ve Velkém Beranově, pohnuli jsme se i ve Velkém Meziříčí,“ vypočítává radní. Řeší se také obchvaty ve Velké Bíteši a Jaroměřicích nad Rokytnou.