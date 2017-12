Biatlon i kola opět v plné parádě. Vstupenky už jsou v prodeji

Dárek pro fanoušky: short track bude zdarma Ještě o týden dřív než kolegové od biatlonu začali pořadatelé z Nového Města na Moravě prostřednictvím Ticketstreamu prodávat vstupenky na Světový pohár horských kol. Ten se ve Vysočina Areně uskuteční od 25. do 27. května 2018. „Nemáme nastavené žádné kapacitní limity, ani vstupenky rozdělené na tribuny. Takže předprodej u nás není nijak zásadní,“ říká předseda organizačního výboru Petr Vaněk. „Je to o stovkách vstupenek, ne o tisících. Prodej u nás pravidelně funguje až posledních čtrnáct dní tři týdny před závodem. Lidé už totiž vědí, že lístky vždycky byly,“ doplnil. Zatímco za vstup na nedělní hlavní závod žen a mužů Elite v kategorii cross-country zaplatí diváci 400 korun, na páteční short track a sobotní závody bikerů do 23 let cross-country je vstup zdarma. „Sobotní program sám o sobě nenabízí závod elitních kategorií, a proto prodávat na něj vstupenky nám přijde jako nesmysl,“ vysvětluje Vaněk. „A co se týče pátku, jelikož jde o novou disciplínu pro elitní kategorie, chceme, aby si na ni lidé našli cestu. Rádi bychom oslovili fanoušky z okolí, aby se přišli podívat na hvězdy světové cyklistiky,“ slibuje si. „Budou mít možnost vidět čtyřicet nejlepších bikerů bez placení vstupného. Takže je to od nás takový dárek směrem k fanouškům,“ vzkázal Vaněk. Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě se pojede už poosmé. A závody ve Vysočina Areně tradičně bývají vyhlášené jako nejlepší podnik sezony.