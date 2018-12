Kvůli rekonstrukci nemocnice se mění i třebíčské Purkyňovo náměstí

Objekt se začal bourat letos na podzim. „Jeho demolice trvala čtrnáct dní. Následně se ještě udělaly zemní práce,“ popsala Eva Fruhwirtová, mluvčí třebíčské nemocnice.

Kdysi se podle ní jednalo o dva objekty. Dnes už po nich není ani památky. V jednom z objektů sídlila patologie a ve druhém ředitelství nemocnice. Kdysi byla tato stavba jakýmsi centrem třebíčského zdravotnictví. Sídlilo v ní také ředitelství okresního ústavu národního zdraví. Bývala tam rovněž přijímací kancelář, účtárna, telefonní ústředna či pokladna. „Hlavním účelem obou budov byla hlavní brána a vrátnice,“ doplnila mluvčí.

Ředitelství nemocnice se ale už před čtyřmi lety přestěhovalo do budovy administrativy v zadní části areálu.

Patologie sídlila blízko vrátnice na Purkyňově náměstí do roku 2000. Potom se také přestěhovala do zadní části nemocnice. „Od té doby se původní objekt patologie využíval k různým účelům. Naposledy zde byla například kancelář stavby,“ doplnila Eva Fruhwirtová.

Nemocnice prochází rozsáhlou obnovou, staré pavilony mizí

Před již neexistující vrátnicí stávala socha svatého Václava. Ta je nyní uložená v depozitáři a vedení nemocnice pro ni hledá spolu s architekty nové umístění.

Třebíčská nemocnice prochází v posledních letech zásadní modernizací. Proto už byly demolice rozsáhlejší. Týkaly se množství objektů, které byly v katastru nemovitostí uvedeny samostatně, ale tvořily jeden celek.

Časem uvolnily prostor pro výstavbu pavilonu chirurgických oborů. Likvidaci už má za sebou stará kotelna s nevyužívaným komínem, budova staré chirurgie, bývalé porodnice, respektive gynekologie. Modernizaci areálu ustoupily i budovy medicinálních plynů, chirurgie či staré transfuzní stanice.

„Současně jsme zrušili i původní místo odpařovací stanice na kapalný kyslík a přesunuli ho k budově energocentra. Nemocnice opustila rovněž budovu bývalé dialýzy, kde bude následně jiný provoz v rámci záměrů našeho zřizovatele,“ dodala mluvčí nemocnice.

Osud soukromé prodejny dořešen není, pro kraj je drahá

Co ale stále ještě stojí, je budova staré prodejny, která patří soukromým majitelům Věře Šťastné a Tomáši Klinerovi. Podle vedení kraje se už nynější podoba této stavby nehodí do modernizované vstupní části nemocnice. A hejtmanství by ji proto chtělo koupit.

„Ale cena, kterou za to soukromí majitelé chtěli, je relativně vysoká. Máme na to odhady a ty to několikanásobně převyšuje. My nemůžeme fungovat tak, že nám někdo řekne cenu, my to odsouhlasíme a koupíme,“ popsal náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Kraj proto nabídl majitelům možnost směny za jiný pozemek a budovu. A to ve dvou variantách. Jednání jsou ale teď podle Novotného na mrtvém bodě.

Spolumajitel prodejny Tomáš Kliner se prodeji nebrání. „Pokud by kraj, potažmo nemocnice nabídly zajímavou částku, která bude dávat smysl, tak jsme ochotní prodat,“ sdělil Kliner.

Druhou možností podle něj je, že se prodejna znovu otevře a začne fungovat.

S touto možností počítá i Novotný v případě, že se obě strany nedohodnou. „Pokud to nebude, tak se soustředíme na jiné investice v areálu. A víc se o to nebudeme starat,“ pověděl Novotný.

Mění se i systém a dopravy a parkování v areálu nemocnice

Hlavní vstupní část nemocničního areálu zatím nebude po demolici vrátnice oplocená. „Vjezdy a výjezdy z nemocnice budou klasicky ošetřeny automatickým parkovacím systémem. A to s kamerovým dohledem a komunikací s recepcí,“ přiblížila mluvčí.

Při pohybu aut teď musí nemocnice zohlednit budoucí výstavbu nových operačních sálů v přední části nemocnice v roce 2019.

„Z tohoto důvodu bude stále vjezd do nemocnice řešen dosavadním způsobem klasicky z Bráfovy ulice přes původní vjezdovou závoru kaštanovou alejí,“ popsala Fruhwirtová.

Řidiči pak opustí areál po zaplacení parkovacího lístku zadním výjezdem na Sportovní ulici.

Novinkou bude od ledna příštího roku samostatný vjezd do nemocnice k urgentnímu příjmu pro sanitky a pacienty, kteří potřebují neodkladnou pomoc. Tam ale řidiči nedostanou možnost odstavit auto delší dobu.

„Před urgentem je instalována samostatná pokladna, kde po zaplacení parkovacího lístku bude umožněn opětovný výjezd na Bráfovu ulici,“ doplnila mluvčí.

Ve všech případech platí, že po vjezdu do nemocnice je první půlhodina parkování zdarma.

Modernizace nekončí, přestavovat se budou i operační sály

Třebíčská nemocnice se v posledních letech rychle mění před očima. V současné době tam dokončují stavbu komplexu budov pavilonu chirurgických oborů. Poslední částí je zbudování rovného spojovacího koridoru mezi budovami s výtahem pro převoz pacientů. To by mělo být hotové na jaře roku 2019.

„Nemocnice se stavebně průběžně vyvíjí. Za poslední významnou stavbu lze považovat například porodnici otevřenou v roce 2011, která tvoří nyní s urgentním příjmem hlavní dominantu nemocnice,“ uvedla mluvčí Fruhwirtová.

A stavět se bude dál. Už se projektuje budova nových operačních sálů a rekonstrukce starých sálů. Dělníci začnou přetvářet projekty ve skutečnost už v příštím roce.