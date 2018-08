Průvodce najala jihlavská nemocnice na dva měsíce, slouží třetím rokem

S nadsázkou říká, že ho zná více lidí než samotného ředitele.

Sedmašedesátiletý Lubomír Dvořáček už třetím rokem pomáhá pacientům a návštěvníkům jihlavské nemocnice zorientovat se v areálu, v němž probíhá kompletní rekonstrukce budovy interního pavilonu.



Přesunují se kvůli ní celá oddělení, ambulance a uzavírají dokonce i některá patra. Teď přes léto se k opravám přidala i rekonstrukce hlavního vchodu a uzavření hlavní spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony a Domem zdraví.

„Původně si mě nemocnice najala, abych vypomáhal dva měsíce na vrátnici jako doprovod pacientům na plicní oddělení, které bylo přestěhováno na infekční. Teď už táhnu třetí rok a vypadá to, že tu zůstanu až do konce rekonstrukce interního pavilonu včetně oprav vchodů a průchodů,“ říká vitální štíhlý muž.

Než odešel v roce 2014 do důchodu, v nemocnici pracoval jako sanitář. Proto chodby i jednotlivá oddělení důvěrně zná a dokáže poradit bezradným pacientům s orientací v labyrintu.



Návštěvníky řídí jako dirigent, denně poradí až tisícovce lidí

Vedení nemocnice i pacienti si jeho služby pochvalují. Denně prý poradí tisícovce lidí.

„Většina jihlavských pacientů nemocnici docela zná, ale jezdí sem i hodně lidí například z Pelhřimovska nebo Havlíčkobrodska, kteří tu třeba nikdy nebyli, a je pro ně těžké se tu zorientovat,“ připomíná.

Do oprav interního pavilonu v létě padla i rekonstrukce hlavního vchodu do nemocnice z Vrchlického ulice.

Pacienti ho najdou ve spojovací chodbě u dočasného hlavního vstupu do nemocnice. Na sobě má modrou vestu s velkým bílým „I“ a v ruce drží tužku s růžovou bambulí na konci, kterou ukazuje směr.

„Koupila mi ji jedna slečna, abych prý nepíchl lidi do oka, když jim ukazuji kudy mají jít,“ směje se.

Z dálky tak trochu připomíná dirigenta filharmonie. Místo jednotlivých hudebníků však řídí řady návštěvníků.

Omezení, s kterým se lidé v nemocnici kvůli pokračujícím rekonstrukcím musí smířit, je teď přes léto celá řada, a Lubomír Dvořáček proto často rozhazuje rukama z jedné strany na druhou.

„Jakmile vidím, že u cedulí tápou, hned jdu za nimi,“ líčí.

Opraveno je pět pater interny, dělníci se přesouvají do sklepa

Od začátku června se kvůli opravám uzavřela průchozí tepna mezi rentgeny a zbylými pavilony nemocnice. Lidé tak musí uzavírku obcházet přes vrchní patro.

Komplikace jsou způsobené poslední fází oprav interního pavilonu. Ty se přesunuly do přízemí, které je proto uzavřeno.

Omezení se tak týká i všech, kteří půjdou z Domu zdraví nebo rentgenu do dalších částí nemocnice a naopak.

„Nyní máme opraveno vrchních pět pater interního pavilonu. Do aktuálně opravovaného prvního podlaží se pak od konce října nastěhuje kardiologie. Poté se dělníci přesunou do suterénu, kde práce skončí až na jaře,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Interní pavilon pochází z přelomu 70. a 80. let 20. století a od doby svého vzniku neprošel zásadnější rekonstrukcí. Opravy probíhají od nejvrchnějších podlaží směrem dolů. Celková cena rekonstrukce je téměř 400 milionů korun a placená je z rozpočtu Kraje Vysočina.

Hlavní vchod se posunul o několik metrů, uzavřela se lékárna

Do oprav interního pavilonu v létě navíc padla i rekonstrukce hlavního vchodu do nemocnice z Vrchlického ulice. Vstupní budova, kde je informační a kontaktní centrum, nemocniční lékárna i prodejna zdravotnických pomůcek a v prvním patře obchody a ambulance ORL, bude kompletně opravena. To se týká také obou „mostů“, které spojují jednotlivé budovy.

Lubomír Dvořáček pracoval v jihlavské nemocnici jako sanitář, nyní zde funguje jako doprovod pacientů.

„Na všech místech se vymění okna, zateplí plášť a vymění střecha. Opravy vyjdou na téměř 25 milionů korun,“ dodala mluvčí Zachrlová

Také všechna okna u proskleného čelního vstupu jsou demontována. Hlavní vchod se proto musel přesunout o několik metrů dál. Stal se jím vchod z parkoviště u urgentního příjmu. Kvůli výměně oken tak byla před časem uzavřena prodejna zdravotnických pomůcek, minulý týden to byla zase lékárna.

„Pacienti tyto změny většinou chápou. Ale samozřejmě se najdou i tací, kterým se to nelíbí. Zvlášť ti, kteří mají problémy s chůzí. Obcházení se jim zdá zdlouhavé,“ dodal nemocniční průvodce Dvořáček.