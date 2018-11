Po sporech s památkáři budou z jihlavské nemocnice byty, ne luxusní hotel

Hotelový komplex, který měl vzniknout přeměnou budovy bývalé urologie, měl již vybraný název. Měl nést jméno svaté Anny, jejíž sochu nechal Pohanka na nároží rohu Tolstého ulice umístit.

„Mám teď s tím objektem jiný záměr. Od hotelu jsem upustil z několika důvodů. Nechci to moc rozvádět, nechci se nikoho dotknout. Dlouho se nám protahovalo celé stavební řízení, nakonec jsme skončili u územního rozhodnutí. Ty tři až čtyři roky, po které se to vyřizování táhlo, mě naprosto odradilo v tom dál pokračovat,“ vysvětlil investor Josef Pohanka.



Autorem návrhu je architekt Jaroslav Huňáček. Jeho projekt počítal mimo jiné i s novou přístavbou směrem do dvora areálu. Upravovat se měla zahrada i vstupy do oploceného areálu. Dlouhou dobu vedl i spor s památkáři.

„Památková péče nebyla ochotna akceptovat některé úpravy, zvláště dostavbu objektu. Dlouho jsme bojovali o celý rozsah projektu,“ poznamenal architekt Huňáček.



Za změnou filozofie investora stojí podle něj i to, že se nenašel vhodný nájemce, který by areál jako hotel provozoval. „Sám pan Pohanka v hotelnictví nikdy nepodnikal. Vždy měl s někým dlouhodobou nájemní smlouvu,“ podotkl Huňáček.

Do stavby bytů se dá až po rozšíření Alzheimer centra

Opuštěnou budovu postavenou ve 30. letech minulého století, která je v areálu bývalé nemocnice, vydražil investor v roce 2014 od města za 10 milionů korun. Magistrát se předtím snažil stavbu, která sousedí z jedné strany s budovou Generální inspekce bezpečnostních sborů, několik let neúspěšně prodat.

Nově by chtěl Josef Pohanka z budovy vytvořit 80 nájemních bytů. „Musíme začít úplně od začátku. Tedy zahájit územní řízení a stavební povolení. Já nepředpokládám, že dřív jak za dva roky tam začneme něco dělat,“ konstatoval.



Aktuálně se teď prý soustředí na jiný svůj projekt. A tím je dostavba další budovy pro jihlavské Alzheimercentrum. To leží u břehu řeky Jihlavy, v ulici Romana Havelky, a poskytuje péči klientům s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí. Tvoří jej dvě propojené budovy, které dříve sloužily jako hotel. Josef Pohanka je majitelem tohoto areálu.

„Nájemce po mně již dlouhou dobu požaduje přístavbu třetí budovy. Jejím vybudováním by ke stávajícím sto místům přibylo dalších šedesát. Objekt by opět sloužil pro pacienty s tímto onemocněním. Stavět bych tam chtěl začít už v příštím roce. To je pro mě priorita. A pak se dám do těch bytů,“ dodal.

Hotely Jihlavě chybí, není místo pro hosty festivalu dokumentů

Fakt, že v Jihlavě v dohledné době nevznikne žádný další objekt hotelového typu, dělá starost například Markovi Hovorkovi, řediteli Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.

„Problém Jihlavy, na který dlouhodobě upozorňuji, je nedostatek ubytovacích kapacit. Ve spoustě aspektů to limituje nejenom nás v dalším rozvoji,“ upozorňuje Hovorka.

Již nyní má festival problémy s ubytováním hostů během říjnové přehlídky. Navíc jejich počet každým rokem stoupá. Jenom letos se festivalu účastnilo přes pět tisíc akreditovaných návštěvníků, což je o tisícovku víc než loni. A celý program pak navštívilo 40 tisíc lidí.



Hotely a penziony v Jihlavě jsou v době festivalu plné. „Lidé, pokud nechtějí spát v tělocvičně, tak už přijet nemohou,“ poznamenal Hovorka. Daleko je zatím i záměr na znovuoživení hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí.

„Počítáme, že tam do budoucna bude opět hotel. Chceme, aby tam vzniklo dvacet až třicet pokojů pro padesát až sedmdesát lidí. V části objektu máme nyní ubytované některé naše zaměstnance. Přízemní prostory pronajímáme pro stravovací účely,“ uvedl Drahoslav Roubíček, jednatel společnosti ATIS, která objekt vlastní.