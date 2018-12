V jihlavské školce se objevila žloutenka, děti musely na testy a očkování

„Celkem se to týká 105 dětí a patnácti dospělých. Očkování se nemuseli podrobit jen ti, kteří už proti tomuto typu žloutenky očkovaní byli,“ uvedl Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Zároveň zdůraznil, že se v žádném případě nejedná o epidemii žloutenky.



Hned druhý den po potvrzení infekce u učitelky vedení školky svolalo mimořádnou rodičovskou schůzku.

„Zúčastnili se jí téměř všichni rodiče. S těmi, kteří přijít nemohli, byla situace probrána jednotlivě. Rodiče byli vstřícní. Pochopili situaci,“ uvedla Jarmila Bučková, ředitelka sítě mateřských škol Mozaika, kam školka U Burbínka patří.

„Moc nadšená z toho nejsem, ale co se dá dělat. Naštěstí to vypadá, že nikdo další to nemá,“ řekla jedna z maminek, jejíž syn školku navštěvuje. Krajská hygienická stanice již má výsledky krevních testů k dispozici. „Všechny dopadly dobře,“ potvrdil Kos.

K mimořádnému hromadnému očkování u dětí v MŠ U Burbínka a u personálu školky proti žloutence typu A muselo dát souhlas ministerstvo zdravotnictví. V těchto případech je totiž vakcína i aplikace hrazena státem, takže dotyční nic neplatí.

Za normálních okolností však toto očkování stojí přibližně 1 300 korun. „Očkování se již uskutečnilo. Vakcíny aplikovali pediatři a praktičtí lékaři,“ podotkl Kos.

Až do ledna se školka nemůže účastnit veřejných akcí

Ve školce nyní panují také přísná protiepidemická opatření, která potrvají přibližně do poloviny ledna.

Žloutenka typu A Žloutenka typu A je virový zánět jater. Zdrojem nákazy je infikovaný člověk. Inkubační doba je až 50 dní. Onemocnění se šíří nejvíce takzvaně fekálně-orální cestou, znečištěnýma rukama kontaminovanou vodou, zeleninou a potravinami. Nemoc se v první fázi projevuje chřipkovými příznaky, jako je teplota, nevolnost, bolest hlavy, břicha a celková slabost. V další fázi se objeví tmavá moč a světlá stolice. Konečným příznakem je žluté zbarvení kůže a bělma. Pacient bývá hospitalizován. Základem léčby je klid na lůžku, dieta.

„Patří k nim zvýšená dezinfekce přesně určenými prostředky. Učitelky striktně dohlížejí na hygienu dětí. Školka se neúčastní také žádných veřejných akcí. Děti tak například nepůjdou zpívat seniorům do domova důchodců. Jinak se vzdělávají bez omezení,“ řekla ředitelka Bučková.

Nemocná učitelka se podle Jiřího Kose vrátí zpět do zaměstnání, až budou její krevní testy negativní.

„Rozhodně to nebude do konce roku,“ poznamenal Kos s tím, že rekonvalescence u tohoto onemocnění bývá dlouhá.

Nemoc je riziková hlavně v dětských kolektivech a v období a místech s větší koncentrací lidí, což je právě období kolem Vánoc. Lidově se jí také říká nemoc špinavých rukou. Stačí se totiž otřít o infikované místo a pak dát ruku do úst.

Podobný případ krajská hygienická stanice nepamatuje

Lidé by si proto měli řádně umývat ruce po návratu z venku, po jízdě veřejnou dopravou či po návštěvě obchodů. Zcela nevhodné je, když více lidí pije z jedné lahve a její hrdlo si otírají rukou.

Hygienici varují i před společným ukusováním svačin nebo sdílením cigaret. Pozornost by měli věnovat i důkladnému omytí ovoce a zeleniny.

„Například loni v Brně a na jižní Moravě velice dlouho přetrvávala tato choroba mezi bezdomovci. Kontaktním místem byly zpravidla prostředky hromadné dopravy. Jedinou obranou kromě očkování je striktně dodržovat pravidla osobní hygieny,“ zdůraznil Jiří Kos.

Od listopadu se podle krajské hygienické stanice na Vysočině objevilo celkem pět případů virové žloutenky typu A.

„Byly to jednotlivé případy z Jihlavy a Třebíče. Nejedná se o žádnou epidemii. Nemocné profesně, věkově ani zájmově nic nespojuje. Není tam žádná souvislost, včetně tohoto případu,“ ubezpečil Kos.

Podobný případ, kdy by hygiena musela kvůli žloutence přistoupit k mimořádnému očkování ve školském zařízení, prý nepamatuje.

„Podobná opatření jsme ale museli například zavést ve škole, když se u zahraničního lektora cizího jazyka objevila otevřená forma tuberkulózy,“ pátral v paměti Kos.