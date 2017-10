Při práci zemědělského stroje na jihu Jihlavska zemřelo malé dítě

Tragická událost se stala kolem sedmé hodiny večer. U osady patřící pod správu obce Dyjice ležící nedaleko Telče se sjeli záchranáři, hasiči i policisté. Nikdo však už dítěti nedokázal pomoci.



„Nezletilý utrpěl zranění neslučitelná se životem. Poranění byla tak závažná, že už lékař nemohl nijak pomoci,“ konstatovala ředitelka záchranná služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Co přesně se stalo, však nikdo z oficiálních zdrojů neprozradil. „Při práci se zemědělským strojem došlo k tragické události, při které zemřelo nezletilé dítě. S ohledem na to, že se událost týká nezletilého dítěte, a také s ohledem na jeho rodinu, nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace,“ vzkázala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Pouze doplnila, že událost se stala na pozemní komunikaci. Kolem Stranné vede silnice první třídy číslo 23 od Jindřichova Hradce přes Telč na Třebíč a Brno.

O neštěstí dosud nic konkrétního nevěděl ani starosta Milan Opravil, ani místostarosta Jiří Brychta. „Vím jen, že k něčemu došlo. Ale k čemu přesně, mi dosud nikdo nesdělil,“ řekl starosta Dyjic.

Podle Miloše Brtníka, jednoho ze dvou místních zemědělců, nejspíš zemědělský stroj dítě srazil na hlavní silnici. „Houkala tu záchranka, policie i hasiči, po celý večer až do půlnoci jezdila veškerá doprava přes naši osadu. Bylo mi to divné, tak jsem se šel zeptat, co se děje. Jeden z policistů mi řekl, že na hlavní silnici byl sražen chodec,“ popsal Brtník.

TV Nova naopak uvedla, že čtyřletý chlapec zahynul při práci na rodinném poli. Strojem, který ho zranil a usmrtil, byla podle televize řezačka na kukuřici, do které předškolák spadl.

Krátce po události si případ na místě převzala jihlavská kriminálka. „Vyšetřovatelé byli na místě i v úterý ráno,“ podotkl místostarosta Jiří Brychta.