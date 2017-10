Při nehodě tří aut se mezi Jihlavou a Brodem zranilo deset lidí

Informaci o nehodě dostali policisté ve čtvrt na deset. „V prostoru křižovatky, kde se dá z hlavního tahu odbočit na Štoky, se střetla dvě osobní auta a jedna dodávka,“ oznámila policejní mluvčí Dana Čírtková.

V dodávce podle ní cestovalo devět cizinců. „Jeden cestující byl zraněný těžce, sedm lehce a pouze jeden zůstal nezraněn,“ uvedla.

Zranění byli také v osobních autech - jeden těžce, jeden lehce. Celkově muselo být ošetřeno deset lidí.

„Jednu osobu jsme letecky přepravili do brněnského traumacentra, ostatní zranění skončili v nemocnicích v Jihlavě a Havlíčkově Brodě,“ prozradil Petr Novotný ze zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Na místě zasahovalo také několik jednotek hasičů.

„K nehodě vyrazili profesionálové z Havlíčkova Brodu i z Jihlavy, kteří spolupracovali jak se záchranáři, tak i s policií. Především zajišťovali havarovaná vozidla proti požáru a úniku provozních kapalin,“ řekla mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

Co přesně se na hlavním tahu z Jihlavy do Havlíčkova Brodu stalo, ukáže až policejní vyšetřování. „Okolnosti nehody prošetřujeme. Zatím se nedá odhadovat ani to, jak dlouho zůstane silnice uzavřená,“ hlásila před jedenáctou hodinou Čírtková.