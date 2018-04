Řidiči se v Třebíči střetli v křižovatce. Oba tvrdí, že jeli na zelenou

Nehoda se stala ve středu přesně v 7 hodin a 51 minut. Šofér Škody Fabia jel do křižovatky z vedlejší Družstevní ulice a chtěl pokračovat rovně do Kubišovy ulice. Druhou fabii řídila žena, která jela rovně po hlavní Znojemské ulici směrem do centra města.



„V prostoru křižovatky došlo ke střetu. Řidič i řidička údajně vjeli do křižovatky na zelený světelný signál,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Oba šoféři se zranili, na místě je musela ošetřit posádka zdravotnické záchranné služby. Alkohol nikdo v dechu neměl, škoda byla vyčíslena na nejméně 80 tisíc korun.

Protože se nepodařilo určit viníka střetu a i semafory se zdály být při vyšetřování nehody v pořádku, hledají policisté svědky události.

„Prosíme ty, kdo viděli průběh nehody a mohli by poskytnout svědectví, jak k ní došlo a ve kterém směru na křižovatce svítila zelená, aby se obrátili na linku 158, případně přímo na dopravní inspektorát v Třebíči,“ žádá Čírtková.

Porucha není možná, systém je jištěný, tvrdí odbor dopravy

Majitelem světelné signalizace je město Třebíč. Podle vedoucího odboru dopravy Aleše Kratiny je takřka nemožné, aby se na semaforech rozsvítily dvě zelené proti sobě.

„Na 99,99 procenta to nejde. Systém je jištěný, dosud nikdy se nic podobného nestalo. Mnohem pravděpodobnější je, že tvrzení jednoho z řidičů nebude pravdivé,“ odmítá poruchu semaforů Kratina.

Zároveň ale upozorňuje, že zrovna křižovatka Znojemské a Družstevní ulice je velice frekventovaná a z toho důvodu tam není žádná časová rezerva. Jakmile z jednoho směru blikne oranžová a vzápětí červená, další směr už se rozjíždí na zelenou.

Kamery, které by v tomto případě jednoznačně určily viníka, v Třebíči dosud nejsou. To by se ale v dohledné době mělo změnit. Město připravuje jejich osazení na nejdůležitější křižovatky jako součást projektu na upřednostnění vozů městské hromadné dopravy. První kamery by se podle Kratiny mohly objevit v příštím roce.