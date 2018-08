Šéf třebíčské policie boural na přejezdu, do služebního auta narazil vlak

„Můžeme potvrdit, že osobní vozidlo opravdu řídil policista,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. „Byl to služební vůz v civilním provedení a policista byl ve službě. Přijíždějící rychlík vozidlo trefil do pravé zadní části a odmrštil ho. Okolnosti a míru zavinění šetří dopravní policisté z dopravního inspektorátu v Třebíči,“ dodala.

Nehoda se stala 1. srpna na přejezdu, který je zabezpečený světelnou signalizací, takže se zjišťuje i to, zda zařízení v době nehody fungovalo.

„Musíme počkat na vyhodnocení provozovatele signalizace, což je Správa železniční dopravní cesty. Každopádně nemáme indicie, že by byl se signalizací nějaký problém. Předpokládám, že by nám to v takovém případě hlásil provozovatel hned z místa události,“ sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Samotný šéf třebíčských policistů se k nehodě nechtěl vyjadřovat. „Opravdu nemůžu, obraťte se prosím na tiskovou mluvčí,“ reagoval na dotaz iDNES.cz Petr Tomášek.

Sám ze střetu vyvázl bez zranění, stejně jako cestující ve vlaku. „Jsem v pořádku, děkuji za optání. Vyjadřovat se k celé věci ale víc nebudu,“ zopakoval.

Proč nehodu vyšetřují podřízení, policie nekomentovala

Na policejní mluvčí odkázal Tomášek redakci i s dotazem, zda je běžné, že nehodu policisty vyšetřují jeho podřízení. „Nechte to opravdu na paní Čírtkovou. Nebudu jí do toho zasahovat,“ omlouval se.

Také policejní mluvčí se ale přímé odpovědi na tuto otázku vyhnula. „V současné době dopravní policisté nehodu zadokumentovali a zatím to tak zůstalo,“ oznámila pouze Čírtková.

Způsobená škoda přesáhla půl milionu korun. „Na osobním autě jde o částku nějakých 450 tisíc, na vlaku 80 tisíc a na trati potom tři tisíce korun,“ předložil konkrétní sumy Drápal.