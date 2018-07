Pilot neměl letět tak nízko, říká o nehodě „čmeláka“ na svatbě inspektor

Podle českých předpisů nesmí letadlo letět níž než 150 metrů nad zemským povrchem. Práškovací letadla mají výjimku. Tu ale mohou uplatnit jen v případě, pokud vykonávají specifickou činnost, pro niž jsou určena.

„Úřadem povolené jsou lety těsně nad zemí při vykonávání například postřiků, práškování či při hasebních pracích. Ty jsou konkrétně dané v metrech a jsou různé pro jednotlivé činnosti,“ uvedl vedoucí letového oddělení Úřadu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák.

Podle dosavadních zjištění leteckých inspektorů však pilot žádnou takovou činnost v pátek nad Klokočovem nevykonával. Podle svědků, což potvrdila i starostka Klokočova Hanka Zárubová, byl nízký přelet víceméně atrakcí pro ženicha s nevěstou při právě probíhající svatbě.

„Letadlo letělo velmi nízko. Když se otáčelo, vletělo do drátů a spadlo na dům se stodolou,“ popsala starostka. „Byla slyšet rána a najednou to všechno spadlo a zpřetrhaly se dráty,“ dodala.

Takovou svatební atrakci žádný úřad nepovolí

„Dělat takovým způsobem atrakci při svatbě není možné. To žádný úřad nepovolí právě proto, aby to neskončilo tak, jak to skončilo. To prostě nejde,“ tvrdí Bejdák. Podle něj jde o velmi vážnou leteckou nehodu, při níž došlo k vážnému zranění a škodě na cizím majetku.

Oficiální vyšetřování nehody však ještě neskončilo, potrvá měsíce. A podle Bejdáka zatím není možné pilota z nehody vinit.

„Letěl nízko, to je fakt. Ale proč tak činil, momentálně jednoznačně určit nelze. Teoreticky je možné, že letoun měl technické problémy,“ konstatoval inspektor.

Odborníci si trosky letadla z Klokočovské Lhotky odvezli a podrobí je pečlivému prozkoumání.

Zřícené letadlo v Klokočovské Lhotce na Havlíčkobrodsku:

Vyslechnou také pilota, úřad získá i výpovědi očitých svědků a projde veškerou dostupnou dokumentaci. Sestavil k tomu jako v případě každé letecké nehody vyšetřovací komisi a spolupracuje s policisty.

Majitel letadla nehodu nekomentuje

Komu letadlo patří, je možné jednoduše zjistit ve veřejně dostupném rejstříku letadel, který provozuje Úřad pro civilní letectví. Letoun Z 37 s označením AGR patří společnosti Agroair sídlící na letišti v nedaleké Chrudimi.

Ta mimo jiné nabízí letecké práce pro zemědělství, lesní i vodní hospodářství, leteckou hasičskou službu, provozuje i opravárenské středisko. Létá s několika letadly, například Z 37 Čmelák nebo novějším Z 37 T, ve flotile má i AN 2 nebo M 18 Dromader. V obchodním rejstříku je zapsaná od roku 1998, původně sídlila ve Strážnici na Hodonínsku.

Redakce se pokusila získat její vyjádření přes kontakt uvedený na webu.

„Jsem v nemocnici, nashle,“ ozval se po chvíli vyzvánění v telefonu mužský hlas. „O této situaci se nebudu bavit s nikým. Laskavě už mi nepište ani nevolejte,“ odpověděl muž poté, co se ho redakce pokusila oslovit ještě SMS zprávou.

Pevnou linku rovněž uvedenou na webu Agroair v pondělí odpoledne ani v úterý ráno nikdo nezvedl. Po dvou zazvoněních naskočil fax.

V Česku momentálně létá už jen 112 ze sedmi stovek „čmeláků“

Nehodou byl zřejmě nenávratně zničen další exemplář legendárního zemědělského dolnoplošníku. Letadla Z 37 Čmelák se vyráběla od roku 1965. Do roku 1984, kdy produkce skončila, bylo vyrobeno celkem 713 kusů v různých modifikacích.

Havarovaný kus byl jedním z posledních vyrobených. V rejstříku letadel je uveden rok výroby právě 1984.

Podle rejstříku letadel je původních „čmeláků“ v Česku registrováno už jen 112.

„Jejich vrcholem byla 80. a počátek 90. let minulého století. Poté došlo ke změnám v ošetřování polí. Letecké práškování a postřik se omezily, pro zemědělce se staly příliš drahými,“ říká Josef Bejdák.