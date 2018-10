Opilý motorkář bez řidičáku narazil při honičce do policejního vozu

K honičce došlo v sobotu odpoledne. Policisté si v Žirovnici všimli motocyklu bez registrační značky a pokusili se řidiče zastavit. Ten však vzal za plyn a začal hlídce ujíždět. Na výzvy k zastavení nereagoval a namířil si to na silničku do obce Cholunná.

Při jednom z manévrů však nezvládl řízení a do policejního vozu narazil. „Po střetu motocyklista přejel do protisměru a následně vlevo mimo vozovku, kde narazil do stromu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Při nehodě se motorkář zranil, záchranáři ho převezli do nemocnice v Pelhřimově. Při dechové zkoušce policistům nadýchal jeden a půl promile.

Jízda pod vlivem ale byla jen jedním z řady přečinů motorkáře. Policisté rychle zjistili, že čtyřiatřicetiletý muž nikdy nevlastnil řidičský průkaz a jel na motorce Suzuki DR 650 bez registračních značek a pojištění.

Případem se policisté i nadále zabývají. Škodu na policejním voze a motocyklu předběžně odhadli na nejméně 80 tisíc korun.