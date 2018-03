Antimonopolní úřad zakázal Meziříčí podepsat smlouvu o přestavbě Náměstí

Námitku vůči postupu města podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni v prosinci vítězný architekt David Mikulášek, jehož návrh zastupitelé po rozpadu radniční koalice nakonec v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění odmítli a rozhodli se pro druhého v pořadí.



„Podal jsem vůči postupu radnice námitku, která se k ní postavila tak, že jsem ji nepodal včas. Rozhodnutí ÚOHS říká, že přišla včas a radnice se s ní musí vypořádat. O podstatě námitky v rozhodnutí nic není,“ reagoval Mikulášek.

Podle rozhodnutí ÚOHS město nedodrželo postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

O dalších krocích města budou ve středu jednat radní. „Zvažujeme, že proti nepravomocnému rozhodnutí ÚOHS podáme rozklad,“ potvrdil místostarosta Vilém Lavický. Rozhodnutí bylo vydáno 22. února, radnice se může odvolat do patnácti dnů.



Mikulášek počká na postup vedení města. „Podle toho budu reagovat já. Problém není úplně jednoduše čitelný,“ míní hlavní autor vítězného návrhu.

Aktivisté v referendu uspěli napůl, jeho výsledek nebyl závazný

Vedení města se k zatím nepravomocnému rozhodnutí antimonopolního úřadu nechce podrobněji vyjadřovat. „Zákaz uzavřít smlouvu s panem Cikánem respektujeme, vydané rozhodnutí nemá odkladný účinek. Žádná smlouva se nyní podepisovat nebude,“ potvrdil pouze místostarosta Lavický.

Právě on patří do skupiny přeběhlíků, kteří přestali podporovat většinu kolegů z klubu To pravé Meziříčí, tvořeného členy ODS a nezávislými kandidáty.

Zastupitelé loni po sporech, které vyústily v rozpad koalice, odvolání pěti radních a rezignaci starosty Radovana Necida (To pravé Meziříčí), vybrali návrh Cikánova MCA Atelieru, jenž v soutěži obsadil druhé místo. S autorem pak měl nový starosta Josef Komínek (ČSSD) podepsat do konce března smlouvu.

Na podporu vítězného návrhu loni dokonce ve městě vznikla iniciativa Za Náměstí VM, která si díky dostatečnému počtu hlasů v petici vymohla vypsání místního referenda v termínu říjnových voleb do Poslanecké sněmovny.



V referendu bylo 64,5 procenta z 3 492 hlasujících pro vítězný návrh. Výsledky referenda sice byly platné, ale nebyly pro zastupitele závazné, protože nebyla splněna jedna ze zákonných podmínek.

Radnice odmítla zveřejnit rozhodnutí a zakázala jeho šíření

Členové iniciativy za Náměstí VM v čele s Tomášem Bílkem i část opozice nyní radnici kritizují za to, že rozhodnutí ÚOHS vydané už 22. února, tedy minulý čtvrtek, hned nezveřejnila.

„Radnice odmítla zveřejnit rozhodnutí ÚOHS a zakázala jeho šíření. Proto zastupitelé za To pravé Meziříčí požádali architekta Mikuláška jako navrhovatele, aby jim umožnil zveřejnit rozhodnutí ÚOHS,“ napsal v tiskové zprávě bývalý starosta Radovan Necid.

„Rozhodnutí není pravomocné, tak o čem se budeme bavit? Jsme osočováni, že nechceme rozhodnutí zveřejnit. Až bude pravomocné, určitě k tomu starosta vysvětlení podá,“ reagoval bývalý Necidův kolega a nynější místostarosta Lavický.

Antimonopolní úřad uložil městu uhradit náklady spojené s řízením ve výši 30 tisíc korun.