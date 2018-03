Velká zatáčka ve Světlé se začne příští rok měnit v malebnější náměstí

„Jsme centrem Posázaví, a ve městě prakticky nemáme žádné náměstí. To by se mělo změnit,“ říká světelský místostarosta Josef Hnik.

„Svažité náměstí Trčků z Lípy je poměrně velký prostor působící v současné době velmi neukončeně. Spíš je jako velká zatáčka,“ popsaly centrální prostor před radnicí a kostelem svatého Václava i mladé architektky Adéla Středová a Simona Fišerová.

Právě ony před několika lety zpracovaly vítězný návrh, jak by celý prostor mohl v budoucnu vypadat.

Projekt během uplynulých tří let doznal sice podstatné změny, nicméně z návrhu skutečně vychází.

Dělení na církevní a světskou část nenastane

Oproti původním představám byla z konečné verze vypuštěna novostavba budovy, která měla opticky prostor dělit na dvě části - na světskou před obchodním centrem a radnicí a na církevní před kostelem a farou.

Místo toho nyní projektanti naplánovali před radnicí a kostelem terén zarovnat a vytvořit rozlehlou rovnou a ponejvíce zelenou plochu se stromy, lavičkami a odpočinkovými místy. Tato plocha by se nad silnicí rozprostírala na terase vysoké až čtyři metry. Vedle ní by od silnice ke kostelu vedly široké světlé schody. Na první pohled upoutá množství zeleně, což pro centrální náměstí není až tak obvyklé. Samozřejmostí bude nové předláždění náměstí a doplnění o mobiliář.

„Náměstí jsme se nakonec rozhodli nedělit na více segmentů, ponecháme jeden rozlehlejší prostor. Opticky to bude působit lépe a také to trochu smaže výraznou zatáčku na krajské silnici, jež náměstí protíná,“ vysvětluje starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek.

Podzemí zatím zmapují jen kvůli bezpečnosti při stavbě

Podstatných úprav by se měla dočkat i proluka mezi kostelem svatého Václava a radnicí. V ní by měli o svých schopnostech přesvědčit arboristé a zahradní architekti. Cílem vedení města je zřídit zde malý odpočinkový parčík s cestičkami klikatícími se ve svahu na samotném okraji centra.

„Vznikla by zde i vyhlídka na řeku a na zámek stojící za ní,“ doplnil Hnik.

K samotné proměně náměstí Trčků z Lípy by mohlo dojít v příštím roce. V tom letošním chce radnice dotáhnout administrativní záležitosti. Její snahou bude zpracovat veškerou dokumentaci a získat stavební povolení. V rozpočtu na to vyčlenila sumu do pěti milionů korun. Samotná přestavba má pak podle odhadů vyjít na částku až ke 40 milionům korun.

Součástí přípravných prací bude muset být alespoň nejzákladnější zmapování podzemních chodeb. Ty odborníci objevili teprve před necelými dvěma roky. Tajemné dutiny sondy potvrdily zejména v okolí kostela. Odtud mohou vést chodby na faru, radnici, či až k zámku za řekou.

„Bohužel na kompletní zmapování, prozkoumání a zpřístupnění všech tajemných dutin a chodeb v centru města nemáme peníze. Určitě se ale budeme chtít přesvědčit, kde pod náměstím jaké kaverny jsou - už kvůli bezpečnosti při rekonstrukci,“ podotkl starosta Tourek.

Radnice chce po opravě náměstí bez nákladních aut a kamionů

Stále však není zcela jasno, jak bude po dokončení revitalizace náměstí vypadat automobilová doprava skrz něj. Už dříve se vedení města vyjádřilo v tom smyslu, že na nově upravené náměstí nepustí kamiony a nákladní auta. Má obavu, aby se pod koly těžkých vozů nová dlažba či obrubníky nepoškodily.

To by však pro podnikatele a firmy mohl být problém. Přes náměstí totiž vede krajská silnice číslo 347 na Habry. Auta tudy jezdí jednak do severní a východní části Světlé, jednak i při cestách na sever směrem na Kolín.

Už přes deset let Světlá nad Sázavou touží po vybudování spojky výpadovky na Habry a na Havlíčkův Brod u skláren, která by dopravu z náměstí odvedla. Obě silnice od sebe dělí jen 300 metrů. Snadnému propojení však brání řeka, přes niž by bylo potřeba postavit most.



Světlá tuto investici chce po Kraji Vysočina, který obě navazující silnice vlastní. Jenže ten se nákladné stavbě brání a obě strany dosud nenašly společnou řeč.

„Byla by to investice za nejméně sto milionů korun. Ekonomicky to nevychází. Intenzita dopravy ve Světlé není taková, aby se náklady vyplatily,“ vzkázal do Světlé už loni krajský radní Jan Hyliš.