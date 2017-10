Potůček, valouny i kácení stromů. Brod chystá proměnu Smetanova náměstí

18:57 , aktualizováno 18:57

Obyvatelé Havlíčkova Brodu by se do dvou let měli dočkat výrazného zlepšení vzhledu centra města. Za půl roku by měla začít přestavba Smetanova náměstí. Nyní dostává prostor definitivní podobu. Na rozdíl od náměstí Havlíčkova má návrh jeho proměny pouze kladnou odezvu.