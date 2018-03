Oprava náměstí v Brodě začala stěhováním tržnice. V centru bude potůček

„Po dobu prací došlo k přemístění stávající tržnice na horní část náměstí do prostoru mezi parkovištěm u základní umělecké školy a Havlíčkovou uličkou,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Čeněk Jůzl.



Lidé si na tržnici, kde se ve stáncích prodává především ovoce a zelenina, za poslední roky zvykli. V jejím prostoru bývalo neustále živo. Hlavně v létě sem denně míří velké množství lidí. Oblíbenost stánkového prodeje proto radnici donutila ponechat tržnici v provozu i při opravě náměstí.

„V horní části náměstí bylo umístěno pět stabilních stánků a zbylo místo i pro několik mobilních tržních míst,“ popsal Jůzl s tím, že po dokončení proměny náměstí se tržnice vrátí zpět na své původní místo k poště.

Přesun tržnice je faktickým zahájením rekonstrukce centrální části Smetanova náměstí. Tu vedení města roky plánovalo a společně s veřejností ladilo, až vznikl projekt na vybudování moderní zelené plochy se stromy, trávníky, vodou i prvky moderní architektury.



Náměstí je spíš cenným sídlištním parkem s množstvím zeleně

Stavební práce, jež začnou na počátku dubna, navazují na rekonstrukci horní a východní části náměstí z roku 2015. „Druhá etapa zahrnuje úpravu pěších cest a jejich trasování, nový bezbariérový přístup na jednotlivé úrovně obchodního domu, vytvoření veřejného prostranství s možností konání trhů a jiných společenských aktivit,“ popsal některé z chystaných úprav místostarosta Libor Honzárek.

„Smetanovo náměstí je atypickým prostorem. Není to tak úplně náměstí, je to spíš sídlištní park s velkou volnou plochou. Ta je nesmírně cenná, je ale potřeba ji podstatně upravit,“ říká architekt Aleš Burian. Právě on projekt na proměnu náměstí vypracoval.

Náměstí vzniklo na přelomu 70. a 80. let minulého století. Původně zde býval koňský trh a středověká zástavba se špalíčkem budov a několika ulicemi. Za socialismu ale byla celá čtvrť zbourána. Nahradila ji rozlehlá obdélníková travnatá volná plocha, kterou po západní straně lemují obchody a nad nimi ční paneláky.

Výrazně zelená plocha na náměstí zůstane. Razantně ale ubude betonu a promění se síť cest. Nahrazeno bude patnáct ze sedmnácti zde rostoucích dřevin. „Umělá závlaha travnatých ploch umožní, aby se staly místem krátkodobé relaxace obyvatel i návštěvníků města,“ doplnila mluvčí radnice Alena Doležalová.

V mělkém žlábku si za pěkného počasí budou moci hrát děti

Celým středem náměstí - podél jedné z nových cest - se bude klikatit mělký potok, který nabídne osvěžení v letních měsících.



„Pod náměstím je množství spodní vody. V minulosti tu bývaly dvě studny, které jsou i dnes plné. Chceme toho využít,“ vysvětlil architekt Burian.

Potůček by měl vytékat z kamenného kvádru mezi lavičkami u Havlíčkovy uličky, jenž by mohl být doplněn o historický model této části města odlitý nejspíš z bronzu. Voda by odtud dotekla do moderní fontány, s níž se počítá v místě původní obdélníkové vodní nádrže.

„Bude to jen tři až čtyři centimetry hluboký žlábek, ve kterém si třeba při pěkném počasí budou moci hrát děti,“ popsal architekt. Všude kolem by měly být krátce střižené pobytové trávníky lákající k piknikům.

Ve spodní části náměstí by měla vzniknout plocha dlážděná původními kostkami, jež bývaly na koňském trhu. A zde opět vznikne tržiště. Od toho současného by se ale mělo lišit. Tvořit by ho mělo jen několik jednoduchých mobilních stolů. V jejich sousedství vyroste moderní připomínka původní kapličky.

Ideově je připravena úprava i severní části

Změnu dozná i chodník podél obchodů na západní straně náměstí. Stavebníci odstraní betonové rampy pro vozíčkáře i kočárky a nahradí je dřevěným chodníkem, který už je u prvního obchodu v horní části náměstí. Veškeré chodníky a cesty dostanou novou dlažbu.

Rekonstrukce náměstí se neobejde bez omezení a zákazů vstupů pro chodce. Aktuálně si je bude ladit stavební firma. Obchody a provozovny podél náměstí by měly po většinu času zůstat přístupné.

Práce by měly být dokončeny v závěru příštího roku. Z celého Smetanova náměstí pak zbude k přeměně už jen severní část nad Havlíčkovou uličkou. „Ideově je připravena i přestavba této části. Ale momentálně to není na pořadu dne,“ konstatoval místostarosta Honzárek.

V minulosti se hovořilo o vybudování reprezentativního domu v této části náměstí - s velkým sálem, který by sloužil ke kulturním a společenských účelům. Stát by měl mezi Havlíčkovou ulicí a parkovištěm před uměleckou školou. I to by se mělo časem proměnit.