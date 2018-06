Třebíč před opravou náměstí řeší, jak lidem zajistit větrání bez oken

Památkáři dávají přednost dlažbě, hygienici naopak méně hlučné variantě. „Víme, že kamenná dlažba z hlediska hlukových limitů prostě nevychází. To ale ještě neznamená, že tam nebude. Jsou určité možnosti,“ uvědomuje si místostarostka Marie Černá (Třebíč můj domov). Celé náměstí s dlažbou by podle ní bylo pěkné.



Protože by ale hluk z aut či autobusů na dlažbě obtěžoval hlavně lidi na spodní straně náměstí, vymýšlí se způsob, jak by se v jejich bytech „větralo“ bez otevřených oken, a tím pádem bez pronikání hluku. „Výměna oken by totiž nic nevyřešila,“ doplnila Černá.



Čerstvý vzduch by se do těchto místností musel dostávat jiným způsobem. Vedení města je připravené oslovit odborníky na vzduchotechniku, kteří by navrhli řešení, jak měnit vzduch v ložnicích a obývacích pokojích s okny směrem na náměstí. „To by samozřejmě muselo být se souhlasem bydlících,“ doplnila Černá.

A souhlasit musí všichni. Vedení radnice proto s nimi bude v kontaktu. Byty se nacházejí v deseti domech na náměstí. Kolika obyvatel přesně se „větrací“ řešení může týkat, ještě nemají v Třebíči spočítané.

Budou se zkoumat kolaudační rozhodnutí u bytů, jak jsou v nich rozvržené místnosti. Povinnost splňovat hlukové limity se totiž netýká koupelen, kuchyní či komor, ale jen pobytových místností, což jsou právě třeba ložnice a obývací pokoje.

Soudu se snaží vyhnout

Kdyby v Třebíči našli jinou možnost větrání bez otevírání oken, tak by zřejmě hygienici dlažbě na spodní straně náměstí nebránili. Pokud se ale nepodaří sladit požadavky památkářů a Krajské hygienické stanice, může vše skončit až u soudu. Tomu se ale na radnici snaží předejít.

Podle některých třebíčských zastupitelů nestojí volba tak jednoznačně, jestli dát na dolní stranu náměstí dlažbu, či asfalt.

Karlovo náměstí v Třebíči Svou rozlohou 22 tisíc metrů čtverečních patří k největším v České republice. Jmenuje se po českém králi Karlu IV. Za socialismu do roku 1989 neslo název po komunistickém prezidentovi Klementu Gottwaldovi. Uprostřed náměstí stojí sousoší věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Dříve tam bývaly tři kašny napájené vodou z místních rybníků. Každá kašna bylo ozdobena jednou sochou. Nyní na náměstí není žádná, při rekonstrukci se s instalací jedné počítá.

„Ten problém je potřeba vidět trošku komplexněji. Určitě bych řekl: dlažba. Nicméně je potřeba mít na paměti, že Karlovo náměstí je třeba zachovat jako důležité místo pro přestupy městské autobusové dopravy,“ uvedl zastupitel Jan Burda (Volba TR).

Záměrem je podle něj omezit na náměstí osobní dopravu, ale nelze tam vytěsnit dopravu kompletně.

„A právě s provozem autobusů městské dopravy souvisí hluková studie, která vyžaduje zachování stávajícího stavu - tedy asfalt. Jinými slovy: Karlovu náměstí by jistě více slušela dlažba, ale je potřeba mít na paměti i zdraví a bezproblémový život obyvatel,“ dodal Burda.

Výběr kašny jde do finále

Přípravy na proměnu náměstí běží i v jiných směrech. Sedmičlenná porota vybrala vítězný návrh podoby nové kašny za zhruba čtyři miliony korun. Soutěž připravila radnice ve spolupráci s Českou komorou architektů. Porotcům radili zástupci památkářů i výrobců vodních technologií. Vše už je ve finále.

„Ve čtvrtek bude rada města přijímat doporučení výběrové komise z architektonicko-výtvarné soutěže,“ upřesnila mluvčí radnice Irini Martakidisová.