Morový sloup bez lip i Prior jako dům. Jihlava zná možnou podobu náměstí

Vítězný návrh vytvořil pražský MCA atelier. „Shoda na tom, že jde o nejlepší návrh, s nímž máme dál pracovat, byla v porotě jednoznačná,“ uvedla Tereza Kafková, která má na jihlavském magistrátu na starosti komplexní přípravu projektu revitalizace Masarykova náměstí.

Návrh MCA atelieru zaujal porotu tím, že vychází z řádu, který má náměstí od svého založení. Jeho zásadní hodnotou je jeho velkorysost a právě řád.

„Náměstí sice v návrhu na západní straně zužujeme promenádou se dvěma řadami stromů, ale ponecháváme ten velkorysý pohled a prostor,“ líbí se náměstkovi primátora Jaromíru Kalinovi. Tato promenáda podle poroty umožňuje umístění restauračních zahrádek i komfortní pohyb chodců.

Dohromady by mělo na centrálním prostranství být asi o třetinu více stromů, než je tomu dnes. A to i přesto, že lípy kolem mariánského sloupu navrhli architekti pokácet, aby se barokní památka znovu stala dominantou.



Auta by už nejezdila prostředkem náměstí

Architekti se také vypořádávali s dopravní obslužností. Nově by se mohla doprava při vjezdu ze Znojemské ulice rozdělit do dvou proudů. Vpravo, podél východní části náměstí, by jezdila městská hromadná doprava a případně zásobování. Vlevo, na západní stranu, by pak směřovala osobní auta, která by zde měla i parkovací stání.

Úplně by tak zaniklo střední rameno, po němž se v dolní části Masarykova náměstí dnes jezdí. V tomto místě by měl totiž vzniknout jeden velký prostor, který by běžně sloužil jako parkoviště. V případě konání větších kulturních akcí by se však dal využít i pro ně.

„Vlastně bychom tím udělali dolní část náměstí stejně funkční jako horní,“ zmínil Kalina.

Dohromady má na náměstí být po úpravách 220 parkovacích míst, což je zhruba stejný počet jako dnes.

„Architekti nedoporučovali auta z náměstí odstranit,“ pronesl další z náměstků primátora Radek Popelka.

Obchodní dům by fasádou mohl připomínat měšťanské domy

I když to nebyl bod, který měla porota ve svém hodnocení brát na zřetel, vítězná práce se zaobírala také obchodním domem Prior, který Masarykovu náměstí dominuje. Tým architektů navrhl změnu jeho opláštění. Více tak připomíná měšťanské domy, které na jeho místě v minulosti stály.

„Ukazuje to velmi dobrý koncept do budoucna, jak s budovou pracovat. Harmonizuje fasádu, aby více komunikovala s okolím,“ uvedla Tereza Kafková.

Obchodní dům a jeho podoba je dlouhá léta tématem řady diskusí. S jeho úpravami má však magistrát svázané ruce. Jedná se totiž o soukromý objekt. I když několikrát představitelé města vedli s majitelem dialog o případném odkoupení, nikdy k tomu nedošlo.

„Když jsem s ním naposledy jednal já, mluvil o ceně 300 milionů korun,“ prozradil Jaroslav Vymazal, který byl primátorem Jihlavy v letech 2006–2014. To je částka, která je zhruba třetinou městského rozpočtu.

Zásobovací rampy Prioru má nahradit výtahová šachta

Nynější politická reprezentace Jihlavy ambice na odkup tohoto objektu nemá.

„Prior je soukromý majetek, ať se o něj vlastník stará, jak uzná za vhodné. Tady ale dostává fantastický návod, jak tu budovu zkrášlit, aby přestala být vředem a stala se dominantou náměstí. A tak dotvořila příjemný prostor. Představte si, že všechna ta okna budou svítit…,“ zasnil se u vizualizací Popelka.

Architekti navrhují také zasypat zásobovací rampy Prioru. V první etapě úprav by zůstala zachována pouze ta v jižní části. V ideálním případě by ale i ta později zmizela, nahradil by ji výtah.

O revitalizaci náměstí se ve městě bude ještě diskutovat. Vítězný architektonický návrh bude v následujících týdnech vystaven a veřejnost dostane prostor, aby se k němu vyjádřila. Svá stanoviska ohledně náměstí dají i dotčené instituce. Odhad ceny navržených úprav veřejných prostranství je 200 milionů korun bez daně. Radnice by změny prováděla postupně.