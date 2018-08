Aventin kvůli novým obchodům téměř odstraní svah pod jihlavským Hosovem

„Z šestnáctihektarového pozemku musíme teď odstranit ornici. Ty pravé zemní práce pak přijdou po letních prázdninách. Na straně směrem k Hosovu začneme s výkopy a napravo od budoucí příjezdové komunikace do areálu dojde na násypy,“ popsal projektový manažer Aventinu Ota Kohoutek.



Veškerá odtěžená půda se následně použije do násypů. Tak, aby areál byl v rovině, jak je tomu u přehledných nákupních center zvykem.

„Jedná se o zhruba 350 tisíc kubíků zeminy, se kterou tam budeme manipulovat. Není to malé číslo. Proto je i termín dokončení zemních prací stanovený k 30. červnu příštího roku. Zdá se to na první pohled strašně dlouhý čas, ale je to relativní. Půjde o rozsáhlé práce, podloží tam musí být kvalitativně dobře provedené,“ vysvětlil Kohoutek.

S počasím by zatím problém být neměl. „Právě sucho si myslím je pro tyto práce nejlepší. Jakmile víc zaprší, je potřeba nějakou dobu vyčkat, než území vyschne, aby se na tom s těžkými stroji dalo dělat,“ pravil zástupce Aventinu.



Nákupní centrum chce otevírat na podzim roku 2020

Případnou zvýšenou prašnost nebo čištění hlavní silnice u výjezdu ze staveniště je firma připravená řešit.

„Když bude potřeba, budeme se k tomu muset nějakými opatřeními postavit, abychom v průběhu stavby neznečisťovali okolí a abychom tam život neudělali nepříjemným,“ je si vědom Ota Kohoutek.

O zhruba miliardovém projektu se v Jihlavě začalo mluvit v červnu 2006. Od té doby až do letošního května ovšem pole u výpadovky na Pelhřimov leželo ladem. Aventin totiž dlouho lákal klíčový potravinářský řetězec. A tím se stane Lidl, který zde otevře již svou třetí jihlavskou prodejnu.

O dalších nájemcích zatím Kohoutek nechce hovořit. Konkrétnější by měl být tak za tři až čtyři měsíce. Nová obchodní zóna bude v provozu od podzimu 2020.