Havlíčkobrodskou železniční stanici čeká další přestavba za dvě miliardy

Spousta lidí před třemi roky jen nevěřícně kroutila hlavami. Přišel podzim, stavební stroje utichly, postupně odjížděly a zmizeli i dělníci.



Nádraží právě podstupovalo rekonstrukci. Správce stanice nechal kompletně vyměnit dvě nástupiště a kolejový svršek. Jenže první etapou, při níž bylo vybudováno pouze druhé a třetí nástupiště, práce skončily.

Část stanice tak zářila novotou. A hned na vedlejších nástupištích ještě dnes stojí zrezlé podpěry, nad nimi děravá stříška, kterou zatéká, cestující škobrtají po peronech se zpuchřelým a popraskaným asfaltem.

„Tak rozsáhlá rekonstrukce se musí s ohledem na minimalizaci dopadu na dopravu řešit ve více etapách,“ vysvětluje mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Ve druhé etapě letos projdou proměnou ostrovní nástupiště číslo 4 a nástupiště číslo 1 přilehlé k výpravní budově. „Rekonstrukce se bude týkat i železničního svršku a spodku, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení,“ dodala Šubová.



Stavební práce opět zkomplikují cestování vlakem

V současné době se dokončuje podrobný projekt, v březnu by měla SŽDC podat žádost o stavební povolení. Pokud půjde hladce výběrové řízení na dodavatele, samotné stavební práce by mohly začít v srpnu. Mají trvat rok, termín dokončení je naplánován na červenec 2019. Podle odhadů by měla tato etapa prací přijít na zhruba 130 milionů korun čerpaných převážně z evropských fondů.

„Už když se první etapa modernizace nádraží začala dělat, bylo nám slibováno, že práce nezůstanou v polovině a že je správce stanice v dalších letech dokončí. Jsem proto moc rád, že SŽDC slib plní. I když to je až po třech letech,“ konstatoval havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

Stavební práce, které v létě začnou, však opět zkomplikují cestování. Téměř rok se bude muset nádraží bez dvou důležitých nástupišť obejít. Vlaky tak budou moci do pěti směrů odjíždět pouze ze tří peronů. Jistou úlevou je, že už z první etapy jsou hotové nové výtahy a podchod.

„Rekonstrukce nástupišť 1 a 4 bude probíhat v etapách. Přijmeme adekvátní dopravní opatření a cestující budou moci využívat již zrekonstruovaná nástupiště. K zásadním omezením cestujících by nemělo docházet,“ uklidňuje cestující mluvčí SŽDC.

Modernizace stanice bude pokračovat až do roku 2022

A co nástupiště číslo 5, které leží z druhé strany výpravní budovy a odjíždějí od něj spoje na Pardubice? To druhá etapa modernizace nádraží skutečně mine.

„Je zahrnuto do navazující stavby, kterou plánujeme po roce 2020,“ zmínila Šubová. Druhou etapou totiž rekonstrukce brodského nádraží neskončí. Modernizace by měla pokračovat až do roku 2022. A tato na tři roky plánovaná navazující stavba by měla spolykat 1,8 miliardy korun.

„Bude se jednat o komplexní rekonstrukci staniční části uzlu vyjma již opravených nástupišť číslo 1, 2, 3 a 4. V tomto případě se teprve začal zpracovávat záměr projektu a dokumentace k územnímu řízení. Součástí této velké akce bude i dokončení rekonstrukce výpravní budovy,“ pravila Šubová.

„Taková investice jen podtrhne význam havlíčkobrodské železniční stanice. Ačkoliv neleží na hlavním koridoru, i tak patří k jedněm z nejvýznamnějších v celé republice,“ připomíná místostarosta Libor Honzárek.



Železniční stanice v Havlíčkově Brodě patří zároveň k těm historicky nejstarším. První vlak od Kolína přijel v prosinci 1870. Pokračování kolejí na Žďár se město dočkalo až o 28 let později.

Současnou tvář má nádraží z šedesátých let minulého století, výpravní budova byla otevřena v roce 1970.