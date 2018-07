Brod se po třech letech dočká, SŽDC dokončí načatou modernizaci nádraží

Hned od 1. srpna se cestujícím na nádraží uzavře 4. nástupiště. Nebude přístupné a nebudou k němu zajíždět ani žádné vlaky. „Nepřetržitá výluka bude trvat 93 dní,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.



Do konce října by stavební firma Chládek a Tintěra měla stihnout kompletní rekonstrukci nástupiště včetně výměny povrchu, zastřešení a mobiliáře. Práce má tentokrát jednodušší o to, že na nástupiště už vede nový podchod a je zde i nový výtah pro méně pohyblivé cestující.

Práce se budou týkat rovněž kolejiště. „Součástí rekonstrukce bude výměna železničního svršku a spodku, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení,“ doplnila Pistoriusová. Odbornější práce týkající se technologií a zabezpečení bude mít na starosti firma AŽD Praha.

Po zimní přestávce bude modernizace nádraží pokračovat - práce se přesunou na 1. nástupiště. „To bude trochu složitější, vše bude trvat déle, neboť nástupiště přiléhá k výpravní budově,“ poznamenala mluvčí SŽDC.

Výluka je tam zatím naplánovaná na 103 dní počínaje březnem. I zde dojde vedle přestavby nástupiště k výměně a lepšímu zabezpečení kolejí. Veškeré práce mají být hotové do konce října příštího roku.

Cestujícím zůstanou čtyři nástupiště z pěti, komplikace nebudou

„Nepředpokládáme však výrazné omezení provozu stanice ani dopad na cestující,“ konstatovala Radka Pistoriusová.



Cestujícím by měla vždy sloužit čtyři nástupiště z celkových pěti, která v brodské stanici jsou. Podchod i výtahy už jsou dokončené z první etapy modernizace.

Už od podzimu 2015 totiž na havlíčkobrodském nádraží slouží rekonstruované 2. a 3. nástupiště včetně právě podchodu a výtahů.

Práce však tehdy skončily velice náhle. Cestující se podivovali, když stroje i dělníci zmizeli, přitom z nástupišť nebyla opravena ani polovina. Část stanice zářila novotou, ale hned na vedlejších nástupištích ještě dnes stojí zrezlé podpěry, nad nimi děravá stříška, kterou zatéká, cestující škobrtají po peronech se zpuchřelým a popraskaným asfaltem.

„Tak rozsáhlá rekonstrukce se musí s ohledem na minimalizaci dopadu na dopravu řešit ve více etapách,“ vysvětlovala tehdejší mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Do modernizace stanice půjdou v dalších letech dvě miliardy

Trošku podezíravě se na ukončení prací dívalo také vedení Havlíčkova Brodu. Oddechlo si před půl rokem, kdy správce železnice definitivně přislíbil dokončení prací.

„Už když se první etapa modernizace nádraží začala provádět, bylo nám slibováno, že práce nezůstanou v polovině a že je správce stanice v dalších letech dokončí. Jsem proto moc rád, že SŽDC slib plní. I když to je až po třech letech,“ vyjádřil se v únoru starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Správa železniční dopravní cesty však jde ještě mnohem dál. Už nyní připravuje třetí etapu modernizace stanice, která bude ze všech nejrozsáhlejší a nejdražší. Za téměř dvě miliardy plánuje rekonstrukci celého železničního uzlu.

„Připravujeme modernizaci průjezdu uzlem Havlíčkův Brod. Bude to komplexní rekonstrukce železniční stanice Havlíčkův Brod mimo už hotová nástupiště číslo 1, 2, 3 a 4,“ poodhalila Radka Pistoriusová.

Tato etapa je naplánovaná na roky 2020 až 2022. Bude zahrnovat výměnu kolejového svršku i spodku a zabezpečení prakticky v celé stanici - i na kolejích, které se využívají pro posun, manipulaci či řazení vlaků. Dostane se při ní rovněž na 5. nástupiště, odkud odjíždí vlaky na Pardubice, a dokončení rekonstrukce výpravní budovy.

„Taková investice jen podtrhne význam havlíčkobrodské železniční stanice. Ačkoliv neleží na hlavním koridoru, i tak patří k jedněm z nejvýznamnějších v celé republice,“ připomenul již dříve brodský místostarosta Libor Honzárek.

Železniční stanice v Havlíčkově Brodě je největší stanicí na Vysočině a zároveň patří k těm historicky nejstarším. První vlak od Kolína přijel v prosinci 1870.

Pokračování kolejí na Žďár se město dočkalo o 28 let později. Současnou tvář má nádraží z šedesátých let minulého století, výpravní budova byla otevřena v roce 1970.