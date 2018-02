ICOM ukázal interiér nádraží. Zda na něj budou spoje jezdit, není jisté

„Chceme obhájit tu práci, kterou v současné době děláme, a samozřejmě naše vize je ještě se o něco rozšířit,“ pronesl Jan Varhaník z vedení společnosti.



Společnost buduje v Humpolci nové nádraží, které je od toho stávajícího vzdáleno zhruba 200 metrů. Momentálně je vybudovaná nová odbavovací hala se zázemím. Místo, kde jsou v plánu nástupiště, však v současné chvíli stále ještě pokrývá pouze udusaná zemina.



„Nyní čekáme na vyjádření ministerstva zdravotnictví, u něhož je proti stavbě odvolání. Po něm už by mělo být vše připravené a myslím, že na jaře bychom mohli začít stavět. Předpokládám, že v září by mohlo nové autobusové nádraží fungovat,“ uvedla Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva společnosti.

Po přestěhování na nové nádraží zůstane to stávající opuštěné. Jaká je jeho budoucnost, je zatím nejasné. V minulosti ICOM jednal s developerskou firmou, která zde chtěla vybudovat nákupní centrum. Po odporu ze strany řady místních občanů však developer od svého záměru upustil.



Vyřazení ze systému Veřejné dopravy Vysočiny

„Zatím nejsme schopní jasně říct, co se stávajícím nádražím bude. I nyní jsou zde zájemci, kteří by ho koupili a vybudovali zde nějakou obchodní zónu. Každopádně my ten prostor potřebovat nebudeme. Pokud zůstane v našem vlastnictví, tak ho využijeme pro parkování kamionové dopravy. Nemůžeme z něj nemít žádný příjem zpátky,“ předestřel šéf ICOM transport Zdeněk Kratochvíl.

ICOM transport v číslech V koncernu ICOM transport pracuje 1 800 lidí, z toho 1 080 řidičů autobusů a 320 šoférů kamionů. V koncernu pracuje 185 cizinců.

Průměrný plat řidiče autobusu je 29 699 korun hrubého měsíčně (bez diet). Šoféři kamionů tuzemské dopravy si přijdou na 28 988 korun hrubého.

Loňský obrat koncernu činil 3,9 miliardy korun (o 11% víc než v roce 2016). Konsolidovaný zisk před zdaněním byl 142 milionů.



Nové nádraží v Humpolci má však před sebou nejasnou budoucnost. V připravovaném konceptu Veřejné dopravy Vysočiny, který se momentálně rodí na krajském úřadě, se totiž nepočítá s tím, že by na něj zajížděly linkové autobusy. Kraj to zdůvodňuje jeho nevhodnou polohou daleko od centra i případným navýšením nákladů kvůli poplatkům za vjezd.

„Myslím, že autobusová nádraží mají ve městech svůj význam. Cestující i řidiči potřebují nějaké zázemí,“ prohlásila Kateřina Kratochvílová. Podle ní současným nádražím projede denně 200 autobusů a co do počtu cestujících je nejvyužívanější zastávkou ve městě. Ročně zde nastupuje okolo půl milionu pasažérů.

ICOM transport chce letos začít se stavbou vlastního logistického centra v Pávovské ulici v Jihlavě. Jde o investici za zhruba 650 milionů korun. V tomto roce by se měla vybudovat příjezdová cesta do areálu. V budoucnu zde vyrostou dvě haly o rozloze 13 tisíc metrů čtverečních.



„Máme dvě vize. Buď to celé zainvestujeme sami, nebo se s developerem dohodneme, že si to pronajme, anebo odkoupí,“ popsal Varhaník.