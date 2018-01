Humpolec otevře nové nádraží, autobusy na něj ale kraj pustit nechce

Na začátku února chystá dopravní společnost ICOM Transport zkolaudovat na budoucím autobusové nádraží v Humpolci novou halu. Nádraží má být menší a modernější než to staré, od centra města ale bude stát ještě zhruba o 300 metrů dále.



Kraj Vysočina přes všechnu snahu města nepočítá ani v nově chystaném konceptu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) s tím, že by krajské autobusy využívaly jakékoli z humpoleckých nádraží. Ať už to stávající, nebo to nově vznikající.

„Bylo jedno jednání, ale nic nového zatím nepřineslo,“ potvrdil místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo (za ČSSD).

Malá šance však humpoleckému nádraží přece jen svitla. I když zřejmě ne taková, jakou si původně vedení radnice představovalo.

„Situace se nezměnila. Dohodli jsme se však, že prověříme spoje, které končí a začínají v Humpolci a mají časovou rezervu zajet na autobusové nádraží,“ dal Humpoleckým alespoň nějakou naději hejtman kraje Jiří Běhounek (za ČSSD).

Radnice nechce, aby autobusy projížděly centrem města

Podle současných plánů VDV by měly autobusy nabírat cestující na nynějších zastávkách v centru Humpolce a dále na třech nových: ve Lnářské ulici u parkoviště nedaleko dosluhujícího autobusového nádraží, pak v ulici Okružní a také u logistického areálu CTPark. V něm sídlí řada firem, jež zaměstnávají stovky lidí.

Tyto myšlenky však vedení radnice odmítá s tím, že autobusy, které budou zajíždět do centra města, výrazně zhorší tamní dopravní situaci.

„A nepůjde jen o krajské linky. Určitě na to zareagují i komerční dopravci, kteří jezdí dálkové spoje. Budou chtít zastavovat tam, kde linky vyklopí lidi,“ předestřel na sklonku loňského roku další možný scénář místostarosta Namyslo.

„Kdyby bylo autobusové nádraží na vhodnějším místě, tak samozřejmě rádi dané nádraží využijeme. Ale to v současné chvíli není a proto musíme obsluhovat město zastávkami v Humpolci, což se děje již v současnosti,“ argumentuje Pavel Bartoš z krajského oddělení dopravní obslužnosti.

Další věcí, proč se kraj brání, aby autobusy na nádraží v Humpolci zajížděly, je jeho poloha daleko od centra. A neméně důležitým aspektem pak je i to, že patří soukromé společnosti, která za vjezdy autobusů na něj vybírá smluvní poplatky.

„Ve veřejném zájmu není možné vynakládat veřejné finanční prostředky neefektivně, což by bylo způsobené zajížděním na nevhodně umístěné autobusové nádraží, úhradou poplatků za vjezdy a zvýšenou spotřebou pohonných hmot,“ doplnil Bartoš.

Kraj nabádá, aby autobusová nádraží provozovala radnice

Kraj se chystá vypsat výběrové řízení na dopravce pro VDV. Není tudíž momentálně jisté, která společnost bude svými vozy veřejnou dopravu v regionu zajišťovat.



I proto už v létě 2015 poslal hejtman do měst v regionu dopis, v němž samosprávám doporučoval, aby měly možnost rozhodovat o autobusových nádražích na svém území. „Vlastnictví autobusových nádraží by nemělo být nástrojem pro případný konkurenční boj mezi jednotlivými dopravci,“ píše se v dopise.

Podle humpolecké opoziční zastupitelky Aleny Štěrbové (za ANO) město doplácí na to, že situaci kolem nádraží neřešilo dříve. „Bude to obrovská zátěž pro město. Jednání s krajem bude velice obtížné,“ myslí si.

Z velkých sídel v kraji vlastní autobusové nádraží radnice v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáře nad Sázavou. V prvních dvou případech si samosprávy dopravní terminál provozují samy nebo prostřednictvím městských společností.

Ve Žďáře nad Sázavou je provozovatelem firma Zdar. Město s ní má uzavřenou smlouvu, která není časově omezená.

„Budeme vybírat nového dopravce pro MHD. A myslíme na to, že to má vazbu na provoz nádraží a v té souvislosti bude nutné řešit i tuto záležitost,“ pronesla Dana Wurzelová, vedoucí žďárského odboru komunálních služeb.