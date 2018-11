Telčské muzeum už je v azylu, do budoucna se vystěhuje mimo centrum

Poslední dva roky hledal Kraj Vysočina jako zřizovatel prostor, kam své muzeum přestěhuje. Ve hře byly celkem tři varianty, mezi nimi také bývalá židovská synagoga.

Nakonec se jako nejvýhodnější možností ukázalo dočasné umístění administrativní části muzea do univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči s tím, že se muzeum výhledově přestěhuje do budovy, která se uvolní po přestěhování a rekonstrukci stávajícího domova pro seniory.

„S touto variantou zatím stále počítáme,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana Fischerová.



Nově teď od listopadu tedy najdou návštěvníci Telče pobočku muzea ve druhém patře univerzitního centra, hned vedle zámku na náměstí Zachariáše z Hradce.

„V provozu je zde kancelář, menší část depozitáře a torzo muzejních exponátů, které jsou umístěné ve vitrínách na chodbách. Ty jsou přístupné návštěvníkům v běžných otevíracích hodinách. Sice to nevypadá špatně, ale popravdě, není to ono. Není to zkrátka plnohodnotné muzeum,“ konstatovala vedoucí telčské pobočky muzea Helena Grycová Benešová.

Pro tematické výstavy využili knihovnu a část kavárny

Vystěhováním ze zámku totiž muzeum přišlo o velkou část svých výstavních prostor. Mnoho uskladněných i vystavených exponátů museli pracovníci muzea odvézt do jihlavského depozitáře. K vidění zůstal například historický model města, popravčí meč nebo unikátní svatební praporce.

V univerzitním centru pro tematické výstavy muzeum využívá ještě knihovnu a část kavárny. Aktuálně je tam umístěna výstava Telč archeologická, která mapuje výsledky archeologického bádání v oblasti horního toku Moravské Dyje.

„Na příští rok bychom tady chtěli udělat výstavu s pracovním názvem Na vlně retro, která by měla zachycovat éru 60., 70. a 80. let minulého století,“ předeslala Grycová.

Na rok 2020 Národní památkový ústav připravuje velký výstavní projekt věnovaný jezuitům v Telči. Do něho by se mělo muzeum také zapojit. „Máme v depozitáři část historické lékárny a vlastníme i unikátní soubor osmnácti obrazů generálů jezuitského řádu, které se nedávno staly kulturní památkou,“ uvedla Helena Grycová.

Pro další sezonní výstavy chce muzeum využívat jiné prostory ve městě, jako například galerii Hasičský dům nebo prostory radnice.

Nevýhoda budoucího sídla bude, že leží mimo turistické centrum

Výhledově by se muzeum mělo přestěhovat do budovy telčského domova pro seniory v lokalitě Staré Město. Pro seniory se totiž právě staví nový objekt a stávající dům ze 17. století zůstane zanedlouho prázdný.

V této budově by po přestěhování a nezbytných úpravách mělo mít muzeum rovněž svou vlastní expoziční část. Jedinou nevýhodou je, že objekt leží mimo hlavní turistické centrum.

„Přáním zástupců města, když nám nabízeli tento prostor, bylo, aby se vycházková a turistická trasa rozšířila i mimo hlavní jádro. A to právě tímto směrem,“ vysvětlovala důvody výběru lokality náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.

Podle telčského starosty Romana Fabeše město již zadalo studii na posouzení vnitřních úprav objektu pro muzejní účely. „Domluvili jsme se, že ji zkusíme udělat ve dvou variantách. Jedna z nich by byla finančně náročnější rekonstrukce, druhá by zahrnovala základní úpravy. Jakmile budou studie na stole, budeme o nich jednat se všemi dotčenými stranami,“ poznamenal starosta.

Finanční břímě rekonstrukce by neslo město Telč jako majitel budovy. „Hledat budeme samozřejmě dotační tituly, které by nám pomohly s financováním,“ dodal. Jak Fabeš poznamenal, byl by rád, kdyby studie a další dokumentace byly dokončeny během příštího roku.



„Nový objekt pro seniory bude hotový v příštím roce a přestěhování by mělo proběhnout do konce června příštího roku. Od července bude tedy prostor prázdný a bylo by dobré tam začít co nejdřív pracovat,“ dodal starosta.

Telčské muzeum patří k nejstarším na Moravě. Na zámku sídlilo od 60. let 20. století. V roce 1987 opustilo prostory zámecké galerie a přestěhovalo se do jižního křídla. O jeho vystěhování ze zámku se definitivně rozhodlo loni na podzim.