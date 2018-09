Ruina špýcharu u hlavního tahu na Jihlavsku se může stát muzeem silnice

„Bude se zpevňovat obvodové zdivo. Zatím řešíme jen základ, aby to nespadlo,“ popsala Miroslava Bártů, starostka vesnice Suchá, pod niž Prostředkovice spadají.



Vedení obce už chtělo špýchar opravovat podstatně dříve, jenže patřil soukromým vlastníkům. V posledních 20 letech měl několik majitelů. Vždy ho někdo koupil a pak bez opravy prodal. Poslední vlastníci navíc řešili rodinné problémy.

Až se i ty uzavřely soudní cestou, dostala obec rozpadající se stavbu darem. To nastalo zhruba před dvěma lety.

Teď dostala příspěvek 450 tisíc korun na nejnutnější opravy od ministerstva kultury a od hejtmanství. Dalších padesát tisíc přidá Suchá ze své pokladny. Tyto peníze se však rychle utratí - nejpozději za šest týdnů opravy, která má zabránit dalšímu zatékání a rozpadání sýpky.

Budova je dvoupatrová a zapuštěná pod zem. Na jaře se plní vodou

Jestliže objekt nyní vypadá z venkovního pohledu jako havarijní, tak uvnitř působí ještě horším dojmem. Na kompletní rekonstrukci jsou potřeba řádově miliony korun. Jak velká priorita další oprava špýcharu bude, rozhodnou noví zastupitelé po letošních volbách. V nich kandiduje i stávající starostka.

Prostředkovický špýchar Dochovaný rychtářský špýchar čili sýpka, původně hospodářská stavba určená ke skladování. Je pozdně středověkého typu s vyrytým letopočtem 1581 u okna.

Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957.

Jelikož je přízemí v současnosti přibližně 120 centimetrů pod úrovní okolního terénu, do objektu zatéká. Na jaře bývá přízemí zatopeno až do výšky 80 centimetrů.

Statika objektu je narušená kvůli silnému provozu na sousední silnici první třídy. Destrukci obvodového zdiva zatím brání jen provizorní zapření dřevem.



Současné vedení obce už diskutovalo o tom, jak by se historická stavba dala v budoucnu využít. Projekt klubovny pro mládež se například ukázal jako nepříliš reálný.

„Pro nás by bylo nejjednodušší instalovat tam výstavu o historii sousední silnice z Prahy do Vídně. Ani by tam nemusela být obsluha pro návštěvníky, ovládalo by se to automatem. Ale to je zatím jen vize, nevím, jestli to dopadne,“ doplnila Miroslava Bártů.

I když se to zvenku nezdá, ve špýcharu jsou dvě patra. Část je zapuštěna pod povrchem silnice.

Přestože jde o záchranu historické stavby pravděpodobně ze 16. století, mají v obci jiné finanční priority. Mezi ně se řadí třeba modernizace vodovodu v Beranovci.