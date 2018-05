Letadla a vrtulníky unikátního leteckého muzea se schovají pod střechu

Neznalý, kdo prvně přijíždí z dálky ke Koněšínu, zpozorní: z polí nad vsí vystupují nad horizont siluety velkých letadel... že by tam bylo letiště? Vidí však letadla, která nejsou schopna letu. Alespoň prozatím. Na bývalé vojenské radarové základně nad Koněšínem už do třetí návštěvnické sezony vstupuje unikátní Letecké muzeum.



Funguje prozatím doslova na zelené louce. O návštěvníky však nouzi nemělo a provozovatelé muzea se snaží, aby tomu tak bylo i letos. V areálu tak stále přibývají nové velké i menší exponáty: letadla, vrtulníky letecké trenažéry, motory...

„Během minulé sezony jsme sem dovezli polský vrtulník Mi2, jeden vrtulník naopak odtud zmizel a za pár dnů se vrátí zpět v novém laku. Zkompletovali jsme i další z větších strojů: letoun Il-42, používaný na letecké snímkování,“ přiblížil provozovatel muzea Zdeněk Svobodník. Nyní zde fanoušci letectví plánují sestavit český Albatros ve variantě C.

To hlavní, co muzeum čeká, bude však možná až do konce sezony poněkud překvapením. „Snažíme se vytvořit krytou expozici a byli bychom rádi, kdybychom hangár s tou expozicí mohli ukázat alespoň v poslední den sezony. Pod konstrukci chceme přednostně nastěhovat už zkompletovaná letadla, dva vrtulníky, Su-21, prototyp Delfína, možná i Albatrose. Uvidíme, co se tam vejde,“ přiblížil Svobodník.

V depozitářích má muzeum asi padesát kamionů materiálu

Ve vlastnictví muzea je řada rozmontovaných letadel a dalšího materiálu, který je v depozitářích mimo Koněšín. Depozitář muzea se nachází na ploše šest tisíc metrů čtverečních.

„Máme tam asi padesát kamionů materiálu. Jsou to věci, které ani krátkodobě nemohou být pod širým nebem, čekají, až zde rozšíříme krytý prostor,“ popsal Svobodník.

V depozitářích jsou například trenažéry či školní řezy leteckými motory a dalšími částmi letounů. I ty by měly být časem vystaveny. „Rádi bychom ukázali i vybavení starých leteckých opraven,“ naznačil provozovatel muzea.

Na sezonu muzeum chystá několik akcí. O prvním červnovém víkendu bude v areálu muzea dětský den, poté Muzejní noc a na konci sezony hudební festival.

Muzeum vlastní několik unikátních kolekcí. Hmotově největší je sbírka osmi českých a československých prototypů letadel. „Vlastníme také největší evropskou sbírku leteckých kokpitů od ruského Šturmoviku až po velká moderní dopravní letadla, která ještě létají. Máme také největší sbírku leteckých přístrojů v Evropě,“ popsal Svobodník s tím, že některé z exponátů jsou majetkem Vojenského historického ústavu.

Na venkově se daří lépe, než v Olomouci. Loni přišlo 7 tisíc lidí

Během loňské sezony do areálu u Koněšína provozovatelé muzea z depozitářů dopravili čtyři nové velké exponáty, na další sezonu chtějí dovézt opět tři až čtyři další letadla.

„Během loňských prázdniny jsme zde měli přibližně sedm tisíc návštěvníků,“ prozradil Svobodník. Podle něj si do areálu Radarky návštěvníci nacházejí cestu snadněji než do původních prostor muzea v Olomouci.



Myšlenka vzniku Leteckého muzea vznikla už v devadesátých letech právě v Koněšíně. „Můj otec coby jeden ze zakladatelů muzea sloužil před padesáti lety v Koněšíně jako voják, takže se sem symbolicky vrátil, byť zdejší radarová základna už dávno skončila. Je to pocta lidem, kteří tady sloužili a dlouhodobě základnu pro zdejší letiště obsluhovali,“ řekl Svobodník.

Přesun z Olomouce, kde muzeum dostalo výpověď z hangárů, vyšel podle Svobodníka už na 4,5 milionu korun. „Ke stěhování jsme byli nuceni, bylo to nepříjemné. Ale návštěvnost tady v Koněšíně je velká, má smysl zde muzeum rozvíjet,“ naznačil Svobodník.

Sbírání letadel se tým muzejníků věnuje více než dvacet let. „Část našich exponátů je v dezolátním stavu, ale pokud máte na výběr nechat ty věci rozřezat a zničit, nebo je zachovat pro další generace, tak se je snažíme získat do muzea,“ vysvětluje.

V opravě je nyní například také stíhací MiG15. I ten by se po renovaci měl ocitnout pod střechou plánovaného hangáru. „Chceme, aby v muzeu bylo vždy něco nového, aby si návštěvníci do letadel mohli vlézt, podívat se do kokpitu nebo si vyzkoušet trenažér. Bohužel nám exponáty návštěvníci také ničí, musíme zlepšovat zabezpečení. Ale chceme, aby se k nám lidé vraceli,“ popsal Svobodník.

Letecké muzeum je v červnu možné navštívit o víkendech, o prázdninách pak každý den.