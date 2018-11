V Jihlavě otevřeli expozici sochaře Koblasy, jenž vyzdobil Mahlerův park

Vystavené exponáty dostalo před časem město od Jana Koblasy darem. „Bustu i další předměty z expozice budou mít lidé možnost vidět poprvé. Přáním pana Koblasy bylo prezentovat to dílo a modely zde v Domě Gustava Mahlera,“ řekla kurátorka DGM Jana Součková.

Koblasa udržoval kontakty s Jihlavou od roku 2004, kdy manželé Poukarovi přišli s myšlenkou vybudovat ve městě k poctě Mahlera park a vztyčit zde jeho sochu.

Koblasa měl po celý život k hudbě blízko - rozhodoval se mezi kariérou sochaře a hudebníka. „Hudba Gustava Mahlera ho provázela od 60. let, kdy se seznámil s jeho hudbou prostřednictvím dirigenta Václava Neumanna,“ připomněla Součková.

Park s Mahlerovou sochou a dalšími artefakty od Jana Koblasy byl slavnostně odhalen v roce 2010. „V miniexpozici ukážeme Koblasovy skici, modely i dosud neprezentované artefakty, které používal při vytváření skulptur do jihlavského parku. V expozici jsou i fotografie z Koblasova hamburského ateliéru,“ přiblížila Součková.

Koblasa žil od roku 1968 v zahraničí. Od roku 1982 bydlel a tvořil v Hamburku, kde také loni 3. října zemřel.

Gustav Mahler se narodil 7. července 1860 v Kalištích u Humpolce, ještě téhož roku se však jeho rodina přestěhovala do Jihlavy. V domě ve Znojemské ulici žil pozdější světoznámý skladatel až do roku 1875, kdy odešel do Vídně.