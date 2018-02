Most ve Vilémově nemá kolaudaci kvůli špatnému zaměření, vysvětlil kraj

Informace o nezkolaudování silnice Golčův Jeníkov - Chotěboř, jíž je most součástí, zazněly 13. února před soudem v Havlíčkově Brodě, který řeší případ pádu původního mostu ve Vilémově. V roce 2014 při něm zemřeli čtyři lidé a dva se zranili.

Mostní prohlídka konstatuje, že je most postaven podle projektové dokumentace v odpovídající kvalitě bez vad a nedodělků, řekla mluvčí Kraje Vysočina. Od července 2015 jezdí po nové silnici a mostě auta na základě souhlasu s předběžným užíváním stavby.

„Stavbu jako celek nelze zkolaudovat z důvodu chyb v katastru nemovitostí. Projekt byl zakreslen do platného katastrálního plánu, ten se však liší od skutečného stavu, což jsme zjistili po finálním zaměření po dokončení celé stavby,“ uvedla Svatošová.

O chybějící kolaudaci před soudem vypovídal Stanislav Vodička, který jako pracovník chotěbořského úřadu vydával na rekonstrukci mostu stavební povolení i souhlas s užíváním stavby.

Rekonstrukce byla součástí modernizace silnice II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Zakázku za více než 200 milionů korun zadával Kraj Vysočina.

Při pracích, na kterých se podílelo několik firem, se asi 90 let starý most zřítil a usmrtil dělníky pod ním. Kvůli pádu mostu je deset lidí obviněno z obecného ohrožení z nedbalosti. Jsou mezi nimi zástupci stavebních firem, investora i stavebního dohledu. Hrozí jim vězení od tří do deseti let.