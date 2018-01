Kraj zavřel most u Brodu hrozící zřícením. Zničila ho těžká vozidla

„Žijeme tu tak napůl, jako dvě oddělené vesnice,“ usmívá se zdejší starousedlík a předseda osadního výboru Bohumil Staněk.

„Zaplať pánbůh, že je zima a podnikatelé, kteří hospodaří v areálu bývalého družstva za mostem, tak trochu spí. Hlavně pro ně by to jinak byly velké problémy,“ dodává Staněk.

Uzavřený most je ale komplikací pro všechny zdejší obyvatele. Přes most mohou jen pěší, autem se přes něj nikdo nedostane. Na obou jeho koncích jsou umístěné velké žlutě zvýrazněné betonové bloky. A samozřejmě zákazová značka.

Z jedné části Mírovky se do Brodu jezdí přes Baštínov a kolem Futaby, z druhé strany se musí přes Herlify.

„Ještěže nám tu kraj nechal loni do Herlif vybudovat novou silnici. Po té staré to bylo utrpení,“ pokyvuje hlavou Staněk.

Kdo chce autem z jedné části vesnice do druhé, ujede přes Brod sedm kilometrů. To vše kvůli mostu, který je podle zjištění kraje ve stavu horším než havarijním.

Beton má teoreticky nulovou pevnost, zjistil průzkum

„Opěra směrem na Baštínov má únosnost blízkou nule. Pilíři na základě provedených vrtů ani nebylo možno přiřadit žádnou třídu betonu. Objevili jsme kavernu v opěře a zjistili výraznou mezerovitost s teoreticky nulovou pevností betonu,“ tlumočila závěry provedeného diagnostického průzkumu mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Jak je z nich patrné, skutečně zde hrozilo nebezpečí, že by se most pod některým z projíždějících automobilů mohl zřítit. „O jeho osudu rozhodla nekázeň řidičů těžké dopravy,“ zmínila mluvčí.

Maximální hmotnost projíždějících vozidel byla už v minulosti omezena na čtyři tuny. „Nedávno bylo toto omezení dokonce sníženo na tuny dvě,“ podotkl Staněk. Přesto tudy přes Šlapanku jezdila i nákladní auta a těžké zemědělské stroje. Letitý most byl totiž jedinou možností, jak se dostat přes řeku, a to široko daleko.

„Nedá se nic dělat. S uzavřením mostu, byť přináší obyvatelům Mírovky značné komplikace, musíme souhlasit. Bezpečnost je v tomto případě přednější,“ vzkázal starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Přes Mírovku by mohla vézt objížďka při uzavření Mírové ulice

Na počátku jara nechá kraj most, jenž pochází i podle letopočtu na svém boku z roku 1925, zdemolovat. Následně ve stejných místech bude postaven most nový. Vše by se mělo stihnout ještě během letošního roku.

„Přesný termín demolice a zahájení výstavby nového mostu bude stanoven na základě průběhu veřejné zakázky. Předpokládáme, že k bourání by mohlo dojít v březnu až dubnu, lhůta na výstavbu mostu nového by pak nemusela přesáhnout půl roku,“ konstatovala Svatošová.

Nový most podle ní bude mnohem pevnější než ten dosavadní. Přejezd by měl umožnit i těžkým strojům a nákladním vozidlům.

Demolice a vybudování nového mostu by mělo přijít zhruba na deset milionů korun.

„Nepředpokládáme, že by se na této investici nějak podílelo město,“ poznamenal starosta Tecl. „Hradit náklady bude krajská správa a údržba silnic z dotace kraje,“ upřesnila Jitka Svatošová.

Hodnota investice se může plně projevit v následujících letech. Je totiž možné, že se skrz Mírovku bude jezdit při kompletní rekonstrukci a uzavírce Mírové ulice v Brodě. „Objízdná trasa přes Mírovku je jednou ze zvažovaných variant,“ potvrdil Bohumil Staněk.

Opravu poslední části Mírové ulice, od mostu přes říčku Šlapanku po konec města, plánuje Kraj Vysočina na rok 2019.