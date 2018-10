Po opravě se otevře klíčový Brněnský most. Řada změn v MHD ale zůstane

Až pojedou v druhé polovině týdne lidé v Jihlavě do práce, budou si muset dát pozor, do jakého trolejbusu či autobusu nasednou. Po půl roce se totiž znovu otevře Brněnský most a linky MHD se vrátí do původního stavu, v jakém byly před uzavřením klíčového přemostění. To znamená, že se zruší linka BX a vozy na trolejbusových trasách B a C a autobusových linkách 10, 12, 32 budou jezdit podle původního grafikonu.



„Pokud nedojde k žádným nepředvídatelným okolnostem, pak by měl být Brněnský most otevřen pro běžnou dopravu v pozdních nočních hodinách z 31. října na 1. listopadu. Tedy v termínu, jak bylo původně deklarováno,“ potvrzuje Jitka Svatošová, mluvčí krajského úřadu Kraje Vysočina. Právě on byl investorem celé rekonstrukce.

Několik hodin předtím, než se na most vrátí běžný provoz, vyrazí do ulic města řada pracovníků specializovaných firem. Budou přetaktovávat semafory na klíčových křižovatkách ve městě a také odstraní přechodné dopravní značení.

Rekonstrukce mostu, která má vyjít na 47,7 milionu korun bez daně, však s jeho otevřením nekončí. „Práce na mostě budou bez nutného omezení dopravy pokračovat, především u pilířů mostu,“ potvrdila Svatošová.

Řada dočasných dopravních opatření se změní v trvalá

Přes 200 metrů dlouhý most, po němž vede silnice směrem na Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a k dálnici D1, patří k nejvytíženějším komunikacím v krajském městě. Před opravou po něm denně projelo zhruba 16 tisíc aut. Pro běžný provoz je uzavřený od dubna.

„Přes všechny obavy, které panovaly, se nám toto období podařilo překlenout. Můžeme to považovat za zdařilou akci,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný.

V Jihlavě se před rekonstrukcí udělala řada dopravních opatření. Po půl roce magistrát naznal, že velká část z nich funguje, a proto zůstanou nastálo. To se týká například změny přednosti na křižovatce ulic Znojemská - Brtnická, přechodu pro chodce včetně oddělovacích betonových svodidel u zastávky u obchodního domu Billa.

„Současně se zde připravuje malý dopravní terminál, který bude definitivním řešením,“ doplnil Karel Trojan z magistrátního odboru dopravy.

Největší úpravy, které již byly realizovány na přelomu minulého a tohoto týdne, se dotýkají Okružní. Zůstaly zde zachovány vyhrazené jízdní pruhy pro MHD. Zrušen byl pouze problematický pruh ve směru z kopce v úseku od Kalvárie.

Zároveň uzavírka ukázala, jak by se do budoucna mohly proměnit linky MHD. Řada cestujících si totiž oblíbila rychlé spojení Březinek, autobusového nádraží a nemocnice přes Havlíčkovu ulici.

„S dopravním podnikem proto uvažujeme o budoucí úpravě linkového vedení trolejbusových linek. Přes zimu připravíme projekt na trvalé napojení dočasné smyčky u Gábinky na trolejové vedení. Dále zůstane zachována smyčka na náměstí, na které se již od března otáčí trolejbusová linka E, která se zde bude otáčet natrvalo. Dále tato smyčka bude sloužit i pro řešení mimořádných situací v MHD,“ dodal Trojan.

