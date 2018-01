Kraj Vysočina chce při opravě mostu v Jihlavě zakázat vjezd do města od D1

Když se totiž na dálnici D1 poblíž Jihlavy stane nehoda či jiná nepředpokládaná událost, která zablokuje provoz na hlavní dopravní tepně, řidiči kritické místo objíždějí zpravidla přes Jihlavu. Při plánované opravě Brněnského mostu by v takovém případě už tak přetížená doprava v krajském městě kolabovala dvojnásob.

Vedení Kraje Vysočina, kterému most patří, proto chce, aby byl po dobu rekonstrukce v podobných případech vjezd do Jihlavy zakázaný.

„Přistupujeme k přípravám maximálně odpovědně, chceme předvídat a preventivně řešit i případné stavy, ke kterým možná ani nedojde,“ zdůvodnil přístup kraje hejtman Jiří Běhounek.

Uzavírky sjezdů by platily jen při mimořádnostech na dálnici

Snahou hejtmanství však není Jihlavu kompletně odříznout. Podle jeho představ by byly sjezdy z dálnice kolem Jihlavy za normálního stavu stále otevřené a průjezdné. Zavírat by se měly pouze tehdy, když se na D1 něco stane a řidiči by měli tendenci sjíždět do Jihlavy. V těchto případech chce kraj požádat o spolupráci policii a najít s ní vhodné řešení.

„Jednání s policií nás čekají, na stole bude celá řada otázek. Je více věcí, které je třeba před zahájením opravy mostu dojednat, domluvit a shodnout se na nich. I když celá řada věcí už je dojednána,“ doplnil Běhounek.

Návrh na úplné vyjmutí Jihlavy z objízdných tras je pro policii novinkou.

„O určitých objízdných trasách jsme už mluvili, ale toto vyjmutí jsme ještě neprojednávali. Bylo by to ale zřejmě vhodné, protože asi všichni vědí, že rekonstrukce Brněnského mostu bude pro dopravu velký problém. Otázkou pak je, kudy by se tedy doprava vedla, zda přes Polnou, či jinudy. Je to potřeba promyslet, aby pak nevznikly potíže jinde,“ pronesl inženýr jihlavského dopravního inspektorátu Jiří Kučera.

I pro vedení samotného města je aktivita kraje čerstvou záležitostí. „Slyším o tom poprvé. Městu by to ale určitě pomohlo,“ nechal se slyšet náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný.

Most bude uzavřen v době od dubna do listopadu

Rekonstrukce Brněnského mostu v Jihlavě je jednou z nejočekávanějších staveb v regionu v letošním roce. Kraj s ní chtěl začít už loni, ale po diskusích s vedením Jihlavy ji přeložil na letošní rok. „Pokud most neopravíme, hrozí jeho dlouhodobé uzavření a pak teprve pomáhej pán bůh řidičům,“ vyjádřil se ke stavu přemostění Běhounek.

Stavba dlouhá 237 metrů bude uzavřená od dubna do listopadu. „Nejdříve dojde k odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, ubourání říms a chodníků. Následně se bude nosná konstrukce zvedat po jednotlivých polích, aby bylo možno provést údržbu ložisek,“ popsal chystané práce Radek Žižka z krajského odboru dopravy.

Součástí díla bude i sanace nosné konstrukce a spodní stavby. „Poté dojde k pokládce nové železobetonové desky, betonáži říms a pokládce vozovkových vrstev,“ dodal Žižka.

Stavaři by na mostě mohli pracovat už od února. S úplným vyloučením dopravy kraj počítá od dubna. Přesný termín zahájení uzavírky ale bude záviset na počasí.

Na velké dopravní komplikace se připravuje i samo město. Téměř veškerá doprava se z Brněnského mostu přesune do Okružní ulice. Dělníci zde začali s úpravou parkovacích míst a středových ostrůvků. Uzavírka mostu ovlivní i provoz MHD.